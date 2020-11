Article publié le 13/11/2020 à 01:00 | Lu 129 fois Cortoisie : la France, terre de whysky





C’est désormais un acquis bien ancré dans les esprits des amateurs, la France est devenue une nation productrice de whisky. Elle interdit la production de Cognac et de Champagne à l’étranger mais le whisky, elle se l’approprie et de belle façon. En effet, ce ne sont que des produits de qualité qui nous sont proposés.

Depuis des siècles les territoires français ont su élaborer des alcools de grande qualité à partir des produits français, il n’y avait aucune raison que le malt leur résiste. Nous en avons encore une preuve éclatante avec le whisky français Cortoisie. Issu de catalogue de la maison Ôdevie Créative Spirits, ce single malt français est une réelle bonne surprise.



Avec une prédominance tourbée, ce whisky au nez délicat de fruits mûrs vient d’un malt distillé en Lorraine et vieilli en Bourgogne dans des fûts de chêne français et américains qui chacun, apporte leurs spécificités à ce single malt.



De la structure pour le chêne français et l’arôme pour le chêne américain. Baptisé Exhalation, ce premier opus de Cortoisie est l’un des whiskies français le plus tourbé avec 35ppm. Un nez délicat donc qui s’accorde avec une bouche puissante sans être écrasante (43°).



Fumé mais pas trop, légèrement épicé et long en bouche, il offre une grande richesse avec en point final une belle touche iodée. Un whisky équilibré et élégant dont l’élaboration est particulièrement réussie. La bouteille de 70cl est disponible au prix de 54,5 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier









