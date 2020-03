Article publié le 26/03/2020 à 02:49 | Lu 108 fois Coronavirus : les personnes âgées mortes en EHPAD ne sont pas comptabilisées Selon une information dévoilée par le site Internet Checknews, les personnes âgées qui décèdent du coronavirus en maison de retraite ne sont pas prises en compte dans les statistiques officielles… De là à imaginer que cela permet de minimiser le nombre de morts en France…

On peut s’étonner du « peu » de morts en France comparé à l’Italie ou l’Espagne… Il semblerait que depuis quelques jours, le gouvernement ne prenne en compte dans ses calculs, que les morts à l’hôpital.



Comparée à d’autres pays d’Europe, comme l’Italie ou l’Espagne, la France ferait plutôt figure d’élève moyen avec 1.331 morts (chiffres Worldometer), soit nettement moins que les Italiens (7.503) et l’Espagne (3.647) mais toutefois, huit fois plus que l’Allemagne (206) qui a décidé de pratiquer le dépistage à grande échelle ; ce qui n’est pas le cas dans l’Hexagone.



Depuis quelques jours, le site Internet Checknews a remarqué que le Directeur Général de le Santé Jérôme Salomon, qui chaque soir donne le bilan de la pandémie de Covid-19, annonce le nombre de morts en « milieu hospitalier » ce qui, de facto, exclu le nombre de décès en maisons de retraite ou à domicile… Ce qui réduit de fait, le nombre total quotidien de morts du coronavirus.



Malgré la mise en place du Plan bleu, il y a bel et bien des résidents en EHPAD qui meurent du virus (au moins 109)… Et il semblerait que les cas se multiplient de jour en jour (comme partout, manque de masques de protection). Mais comme ces établissements ne sont pas reliés avec le programme des hôpitaux qui comptabilise officiellement le nombre de morts, ces décès ne sont pas pris en compte.



A cela s’ajoute le fait qu’il est effectivement difficile de savoir si ou non, ces décès sont liés à l'épidémie car, comme partout dans l’Hexagone, on ne dépiste plus systématiquement les nouveaux cas (sauf à Marseille avec le professeur Raoult qui réalise des dépistages systématiques).



Dans la pratique, en EHPAD, les « deux premiers cas sont testés, et à partir du moment où la présence du Covid-19 est confirmée, on ne fait plus de tests » confirme Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.



Donc, dans les faits, certains résidents en EHPAD meurent probablement du Covid-19 mais ne sont pas pris en compte dans les chiffres officiels. Rappelons tout de même que certains spécialistes craignent une surmortalité de 100.000 personnes âgées à cause du coronavirus.



Tout cela illustre que les chiffres donnés par le gouvernement français sont probablement « revus » à la baisse, mais cela relativise également toutes les statistiques de comparaison pays par pays, puisque chaque gouvernement a ses propres moyens de comptabilisation des morts. In fine, il est donc, en l’état actuel des choses, très difficile d'établir un nombre exact de décès liés au coronavirus.











