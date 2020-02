Article publié le 27/02/2020 à 03:26 | Lu 135 fois Coronavirus : il faut prendre des mesures de précaution dans les maisons de retraite et les résidences seniors Alors que l’Italie vient d’être touchée de plein fouet par le coronavirus (400 cas dont 36 en soins intensifs et 12 morts), il est tant que la France commence à s’inquiéter de la propagation de ce virus qui s’avère particulièrement léthal pour les personnes âgées.

Alors que l’épidémie de Coronavirus se répand de manière extrêmement rapide, qu’un deuxième cas est décédé ce jour en France, que l’Italie pays limitrophe de la France est grandement touchée, que de nouveaux cas sont détectés dans l’Hexagone, le Synerpa, une confédération qui représente près de deux mille maisons de retraite, « appelle à mettre en place des mesures préventives strictes ».



« En effet, à l’instar des directives du ministère de l’Éducation Nationale pour les écoles, il semble impératif notamment que l’accès aux établissements accueillant des personnes âgées soit limité et réglementé pour toute personne provenant de Chine, Corée du Sud, Macao, Hong Kong, Singapour et Italie (Lombardie et Vénétie) ou toute personne ayant été en contact avec un voyageur venant de ces pays » précise le communiqué du Synerpa. Somme toute, une mesure de bon sens.



Pour Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa : « la situation inquiète l’ensemble des Français mais aussi les professionnels de santé. En début de semaine le docteur Patrick Pelloux s’interrogeait quant à la capacité des hôpitaux à gérer une épidémie ».



Et de poursuivre : « la situation préoccupe également nos adhérents. Ils accompagnent chaque jour 250.000 personnes âgées en établissement et à domicile qui sont les plus fragiles face à ce virus. C’est pourquoi, nous demandons au gouvernement des directives claires et précises afin de prévenir une crise sanitaire majeure. »



Rappelons-le, actuellement, il n’existe aucun vaccin ni traitement contre le coronavirus, virus qui peut tuer par asphyxie lente due à cette pneumopathie virale.



Point commun des sujets ayant succombé depuis le début de cette année 2020 au coronavirus : beaucoup d’ainés déjà malades, donc, avec une immunité de mauvaise qualité. Comme pour la grippe, les personnes âgées sont particulièrement à risque. D'où l'importance de prendre des précautions dans les maisons de retraite mais également dans les résidences services pour seniors.



Pour limiter les risques, quelques conseils…

- Hygiène des mains : se laver les mains à l'eau et au savon régulièrement et utiliser une solution hydro-alcoolique dans les lieux publics

- Eviter tout contact direct avec les animaux

- Se tenir à distance des personnes présentant des signes d'infection ORL (rhume banal, toux)

- Consulter un médecin en cas de fièvre supérieure à 38°C et de toux ou difficultés à respirer et porter un masque chirurgical (ou faute de masque, utiliser des méthodes de confinement (mouchoir ou main) lors des accès de toux et les éternuements.)















