Convention citoyenne sur la fin de vie : les préconisations des Petits Frères des Pauvres Alors que les travaux de la convention citoyenne sur la fin de vie se concluent, les Petits Frères des Pauvres, viennent de dévoiler leurs différentes préconisations en la matière, afin de rendre ces décisions plus justes et plus humaines.







Poursuivre la communication grand public sur la loi Claeys-Leonetti, sa philosophie, ses dispositifs, les directives anticipées et la personne de confiance en l’adaptant mieux à une population âgée. Fournir aux professionnels du médical et du médico-social un kit de communication (dépliants, affiche) en FALC (facile à lire et comprendre) à disposer dans les lieux accueillant leur public et prévoir un accompagnement pour son appropriation. Construire, avec les caisses de retraite et les mutuelles, une communication qui pourrait être envoyée à leurs assurés, par voie postale et grâce à une newsletter et expérimenter des ateliers d’information sur la thématique. Introduire, dans les obligations des sociétés de service funéraire, une obligation d’information des personnes en matière de directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance, lors de la signature d'une convention obsèques. Lancer une grande campagne nationale de communication contre l’âgisme et ses méfaits. Mener une stratégie ambitieuse de lutte contre l’isolement des personnes âgées dans les politiques du « bien-vieillir » à tous les échelons : national, régional, départemental et local, en faisant du maintien du lien social une priorité. Soutenir le bénévolat d’accompagnement et favoriser l’engagement citoyen de proximité auprès des personnes âgées. Doter suffisamment chaque département en unités de soins palliatifs et développer les unités mobiles de soins palliatifs. Instaurer l’obligation d’une prise en charge palliative de la fin de vie dans le projet d’établissement de tous les EHPAD. Développer le bénévolat d’accompagnement des personnes en fin de vie, à domicile, en milieu hospitalier et en EHPAD, avec une communication grand public réalisée par le centre national de Soins Palliatifs et une sensibilisation des soignants à la complémentarité de leurs actions avec celles des bénévoles. Favoriser et soutenir le développement d’initiatives permettant de parler de la fin de vie à destination des citoyens (familles, aidants, bénévoles). Rendre obligatoire une formation sur les soins palliatifs et sur les différents dispositifs liés à la fin de vie pour l’ensemble des professionnels du sanitaire et également pour tous les professionnels du médico-social intervenant à domicile, en EHPAD ainsi que dans les structures du secteur hébergement et insertion. Rendre les communes compétentes en matière de prévention de l’isolement social des personnes endeuillées par la perte récente de leur conjoint.

Article publié le 13/03/2023



