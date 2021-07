Article publié le 26/07/2021 à 01:00 | Lu 102 fois Consulter un médecin avec son téléphone, c'est devenu facile ! Comment se faire consulter par un médecin en ligne via téléphone ?





Pratique encore peu répandue il y a quelques mois de cela, la téléconsultation médicale a pris son essor au sein du milieu médical français. En effet, les confinements successifs et les restrictions sanitaires ont fortement augmenté le nombre de consultations médicales à distance. En dépit du fait que la pratique soit encore critiquée par certains médecins, la téléconsultation médicale présente son lot d’avantages. D’autant plus que des outils rendent encore plus simple cette nouvelle façon de se faire soigner.





Elle permet d’éviter les longues attentes lors des prises de rendez-vous. De plus, la téléconsultation a bien souvent empêché les hôpitaux d’être saturés. Et la bonne nouvelle ? Ce moyen de consultation est aujourd’hui facilement accessible à tous.



Comment consulter un médecin avec son téléphone ?

On le sait, le contexte sanitaire actuel rend parfois, difficile, la présence physique en cabinet médical. Heureusement, de nos jours, avec le développement des technologies, on peut contourner la consultation traditionnelle. Il suffit juste d’avoir un téléphone ou un smartphone sur soi pour se faire diagnostiquer.



À noter que la consultation à distance ne consiste pas toujours et uniquement, en un simple appel téléphonique. En effet, il est désormais possible de consulter un médecin en ligne en visioconférence via une plateforme de diagnostic médical par exemple. Il suffit pour cela, de télécharger l’application et de l’installer sur son mobile pour profiter de ces services.



Ces applications de consultation en ligne, à l’exemple de livi.fr, sont compatibles avec la plupart des téléphones actuels. Pour les télécharger, il suffit de se rendre dans les App stores dans lesquels elles sont téléchargeables gratuitement.



Les avantages de la consultation médicale à distance

Véritable révolution dans le paysage médical, la consultation à distance présente de nombreux avantages. Depuis 2018, la téléconsultation simplifie l’établissement d’un diagnostic médical par .



Même si l’aspect technologique est très présent, c'est toujours l’humain qui demeure au centre de l’expérience. En effet, par visioconférence, le médecin et son patient peuvent s’entretenir comme s’ils se trouvaient dans un cabinet.



Mais la consultation médicale à distance présente également d’autres atouts. Par exemple, pour les patients à mobilité réduite, il est possible de consulter un médecin sans contrainte de déplacement ! Ce mode de consultation est également pratique pour les personnes vivant dans des endroits loin des médecins -dans ces fameux « déserts médicaux qui manquent de médecins à proximité.



Enfin, pour les salariés, la consultation à distance permet d’éviter les absences pour se faire soigner. Avec la possibilité de contacter un médecin 24h/24 et 7J/7, ce mode de soin peut s’avérer des plus pratiques.



La consultation médicale à distance est remboursable

Depuis la crise pandémique, les Français ont été incités à consulter un médecin en ligne. Pour encourager cette mesure, les téléconsultations



