Consommer de purs jus de fruits : un atout majeur pour le bien-être Une nouvelle étude menée par l’institut Savanta pour le Fruit Juice Science Centre (avril 2024)* semble révéler que les jus de fruits « pur jus » seraient perçus comme ayant un rôle crucial dans l'amélioration de la santé et de l'apparence, offrant ainsi des bénéfices significatifs tels que le renforcement de l'immunité, l'hydratation et la récupération physique.



De fait, ces jus naturels (donc sans aucun ajout de sucre ou eau par exemple) ne seraient pas seulement une excellente source de vitamines essentielles, comme la vitamine C et la vitamine B, mais ils contiendraient également des antioxydants qui pourraient aider à lutter contre les radicaux libres et à prévenir le vieillissement cellulaire.



Les jus de fruits pur jus, comme le jus d’orange ou le jus de pomme (les deux grands classiques que l’on retrouve les plus souvent dans les linéaires et dans les réfrigérateurs) renforcent ainsi notre immunité.



A ce titre, 40% des Français consomment plus de jus de fruits en hiver afin de se protéger des maladies saisonnières. En Île-de-France, près de la moitié (49%) des personnes interrogées partage cet avis, 44% en Occitanie et 32% au Pays-de-la-Loire.



Par tranche d’âge, 43% des 45-54 ans sont d’accord avec ce postulat. Les kiwis, riches en vitamine C et en fibres, contribueraient également à une bonne santé immunitaire.



Consommer des jus de fruits pur jus est bénéfique pour la santé et la peau. Riches en vitamines E, C et en antioxydants, ils aideraient à lutter contre les agressions extérieures et le stress oxydatif. En particulier, les jus d’agrumes qui favoriseraient le renouvellement et la cicatrisation des tissus.



De plus, plus de la moitié (54%) des Français reconnaitraient les effets anti-âge des antioxydants présents dans le jus d'orange. En Centre-Val de Loire, 60% sont d’accord avec cette affirmation, idem en Île-de-France, 56% en Occitanie et 53% en Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve une majorité de 56% chez les hommes et 53% chez les femmes.



À l’approche de l’été, la quête de la forme physique s’avère bien évidemment, être une préoccupation pour beaucoup. Pour ce, faire, maintenir une bonne hydratation est essentielle pour rester en forme.



Parmi les 2.004 Français interrogés dans cette étude, 48% des Français pensent que le jus d'orange contribuerait à augmenter le niveau d'hydratation dans le corps. En Centre–Val de Loire, ils sont 55% à affirmer cet avis, comme en Île-de-France, 42% en Occitanie, 43% au Pays-de-la-Loire et 39% en Auvergne-Rhône-Alpes.



Par ailleurs, de nombreux Français semblent ignorer les bienfaits spécifiques du jus d'orange pur jus. A ce titre, 39% des personnes interrogées ne savaient pas que le jus d'orange avait des propriétés anti-inflammatoires. En Île-de-France, 37% des habitants ne connaissent pas les bienfaits des purs jus de fruits, 29% en Centre–Val de Loire, 42% en Pays-de-la-Loire, 41% en Occitanie et 43% Auvergne-Rhône-Alpes.



Comme le souligne le Dr Dawn Emerson, professeur adjoint à l'université du Kansas : « L'étude a montré que les personnes consommant du jus d'orange pur jus étaient aussi bien hydratées que celles consommant une boisson pour sportifs ou de l'eau, sans symptômes gastro-intestinaux graves. »



Quant au Dr Melani Kelly de l’université de la vallée de l’Utah, elle ajoute : « une différence majeure entre les boissons sportives et le jus de fruit est la composition en glucides et en potassium, ce qui favorise une meilleure réhydratation et récupération ».



Le jus d’ananas, riche en vitamine C et en bromélaïne, aide à combattre les inflammations et les allergies, selon le Dr Frankie Phillips. Les purs jus de fruits sont une source essentielle de vitamines et de minéraux pour une peau saine et un système immunitaire robuste, comme le confirme le Dr Janette Walton.



L'incorporation dans le régime alimentaire de jus de fruits purs jus riches en protéines et vitamines pourrait représenter une solution accessible pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être quotidien.



Étude menée en avril 2024 par Savanta ComRes auprès de 2.004 répondants de 18 à 99 ans, qui consomment des jus de fruits au moins plusieurs fois par an. Savanta est un cabinet de conseil en études de marché basé à Londres, en Angleterre.



* Le Fruit Juice Science Centre est un institut qui fournit aux consommateurs, aux journalistes et aux professionnels de la santé des informations fondées sur des données concernant le rôle des jus de fruits purs à 100 % dans les régimes alimentaires et la santé.

Publié le 28/06/2024 à 01:00 | Lu 201 fois



