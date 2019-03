Article publié le 14/03/2019 à 01:00 | Lu 39 fois Conduire à l'étranger : une réponse personnalisée en quelques clics Vous envisagez de voyager à l'étranger et vous vous demandez si votre permis de conduire français vous permettra de conduire un véhicule dans ce pays ou s'il vous faudra un permis international... Service-public.fr vous propose en quelques clics d'obtenir les informations personnalisées correspondant à votre situation précise.





Avec Conduire à l'étranger - Commencer la personnalisation, vous pouvez obtenir directement des informations sur les démarches que vous aurez à effectuer en cochant les cases correspondant à votre situation personnelle.



Ce module vous indique les démarches que vous aurez à effectuer selon le pays où vous souhaitez conduire, la durée de votre séjour... Il ne sera ainsi plus nécessaire de lire des informations ne correspondant pas à votre situation.



Rappel : pour conduire à l'étranger, vous devez être titulaire du permis de conduire. Votre permis français est valable si vous voyagez dans un État de l'Espace économique européen (EEE). Si vous faites un court séjour dans un autre pays, le permis international peut être exigé.



