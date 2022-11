Concours des Chefs DomusVi 2022 : une édition sous le signe des textures modifiées Le Groupe DomusVi, pour la 7ème année consécutive, a organisé son concours annuel gastronomique intra-résidences qui met à l’honneur le savoir-faire des chefs cuisiniers des établissements partout en

France. Une édition 2022 placée sous le signe des textures modifiées et seize finalistes qui se sont affrontés.











La ligne conductrice : travailler autour des textures modifiées qui sont des techniques employées au sein de ce groupe de maison de retraite pour répondre au trouble de la mastication et de la déglutition de certains résidents, tout en respectant les saveurs.



Voici donc les trois nouveaux lauréats pour l’édition 2022 :

1er prix : Agathe Motte, chef et Guillaume Géraud, directeur de la Résidence du Clos Lafitte à Fargues-Saint-Hilaire (33)

: Agathe Motte, chef et Guillaume Géraud, directeur de la Résidence du Clos Lafitte à Fargues-Saint-Hilaire (33) 2ème prix : Fabrice Leclaire, chef et Véronique Perez, directrice de la Résidence Saint-Louis à Carpentras (84)

: Fabrice Leclaire, chef et Véronique Perez, directrice de la Résidence Saint-Louis à Carpentras (84) 3ème prix : Mélanie Chartier, chef et Lucile Hosten, directrice de la Résidence La Forêt de l’Hautil à Andrésy (78)

« Comme chaque année, nous avons veillé à la bonne utilisation des ingrédients et à la sensibilisation au gaspillage alimentaire lors de cette épreuve. Nous sommes très fiers du niveau de qualité de nos Chefs et de leurs équipes, qui chaque jour portent une attention particulière tant à la qualité des plats qu'à la qualité du service et des produits utilisés dans les restaurants de nos résidences » explique Alexandre Lacassagne, directeur de la Restauration du Groupe DomusVi.



Et d’ajouter : « aujourd’hui, beaucoup des résidents que nous accueillons présentent des troubles de la mastication ou de la déglutition, nous nous devons donc de mettre en lumière les techniques et compétences de nos équipes pour déstructurer les repas et préserver des saveurs authentiques et des présentations appétissantes ».



Les 16 finalistes du concours gastronomique DomusVi 2022 :

Pascal Gesret, Chef de la Résidence Normandia à Trouville sur Mer

Quentin Gué, Chef de la Résidence Les Jardins d'Automne à Nogent le Phaye

Houssin Galbert, Chef de la Résidence Les Terrasses de la Scarpe à Courchelettes

Manuel Ancrade, Chef de la Résidence Médicis à Vanves

Mathieu Alves, Chef de la Résidence d'Automne à Champs sur Yonne

Grégory Sampino, Chef de la Résidence Le Clos Rousset à St Marcel les Valence

Jérôme Cochener, Chef de la Résidence La Bastide du Moulin à Auribeau Sur Siagne

Fabrice Leclaire, Chef de la Résidence Saint Louis à Carpentras

Olivier Escadre, Chef de la Résidence Les Grands chênes à Saix

Philippe Toutout, Chef de la Résidence Les Jardins du Marais à Saint Agnan

José Barbosa, Chef de la Résidence Le domaine de Jallemain à Château-Landon

Patrick Couery, Chef de la Résidence Les Portes de Champagne à Chézy sur Marne

Mélanie Chartier, Cheffe de la Résidence La Forêt de l’Hautil à Andrésy

Michel Emmanuelli, Chef de la Résidence Médicis à Argenteuil

Agathe Motte, Cheffe de la Résidence du Clos Lafitte à Fargues St Hilaire

