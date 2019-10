Article publié le 25/10/2019 à 01:00 | Lu 39 fois Complémentaire santé solidaire à partir du 1er novembre 2019 Soins dentaires, optiques, aides auditives, dispositifs médicaux... À partir du 1er novembre 2019, la Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) sera étendue aux bénéficiaires de l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) avec la mise en place de la « Complémentaire santé solidaire ».





Elle permettra d'éviter aux bénéficiaires :

- l'avance des frais chez le médecin, le dentiste ou encore à l'hôpital ;

- les dépassements d'honoraires.



Sans participation financière pour les foyers actuellement à la CMU-C, elle implique en revanche, pour les personnes éligibles à ce jour à l'ACS (746 € à 1 007 € de revenus par mois pour une personne seule par exemple), une participation financière établie en fonction de l'âge :



Participation financière des assurés (hors Alsace-Moselle)

Âge et Montant mensuel de la participation financière

50 à 59 ans : 21 €

60 à 69 ans : 25 €

70 ans et plus : 30 €



L'Assurance maladie propose en ligne un simulateur permettant de savoir si on a droit à la Complémentaire santé solidaire . En cas de réponse positive, pour toute demande, il est nécessaire de choisir un organisme gestionnaire (caisse d'assurance maladie, mutuelle...).



À noter : Ce nouveau dispositif ne change rien pour les actuels bénéficiaires de la CMU-C, leurs droits restant les mêmes.



