"Complément dossier" : téléservice de l'Assurance maladie pour déposer vos documents manquants

se connecter à votre compte ameli ;

cliquer sur la notification de la page d'accueil ou, si vous avez reçu un courriel sur votre adresse électronique, cliquer sur le bouton « compléter votre dossier » ;

visualiser la liste des documents manquant au bon traitement de votre dossier ;

scanner ou télécharger les documents manquants. Ils doivent être lisibles, nets et bien éclairés ;

cliquer sur « déposer » en face de chaque document pour le télécharger ;

une fois les documents déposés, cocher la case « je certifie l'exactitude des éléments fournis » ;

cliquer sur le bouton « envoyer ».

Le téléservice « Complément dossier » permet désormais aux assurés de l'Assurance maladie de rajouter des documents manquants à un dossier en cours de traitement.Cet outil permet de transmettre les éléments directement par internet, de manière sécurisée.L'Assurance maladie vous prévient par courriel si vous devez compléter votre dossier et transmettre des documents manquants. En vous connectant à votre compte ameli, un message apparaîtra également sur la page d'accueil, dans la partie « notification ».Pour transmettre les documents manquant au traitement de votre dossier, il faut :L'Assurance maladie conseille d'utiliser un ordinateur plutôt qu'un téléphone portable pour utiliser ce téléservice afin de manipuler plus facilement les documents.En cas de difficultés, des agents dans les maisons France Services sont formés pour vous accompagner dans vos démarches en ligne. Cet accompagnement est gratuit.Vous pouvez trouver le guichet France Services le plus proche de chez vous sur le site France Services.