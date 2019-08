Article publié le 31/07/2019 à 03:50 | Lu 257 fois Compex : l'électrostimulation pour soulager les douleurs du quotidien Dans un monde qui vieillit, de plus en plus de sociétés se tournent vers le bien-être et le paramédical pour répondre aux besoins des seniors. Parmi elles, la société Compex spécialisée dans la stimulation musculaire et qui a développé un traitement de la douleur par stimulation musculaire. Explications.

Compex est une marque connue et reconnue dans le domaine de la stimulation musculaire. Au sein de son catalogue, elle propose deux gammes de stimulateurs musculaires, chacune offrant des programmes permettant de traiter les douleurs du quotidien : tendinite, lumbago, torticolis, douleurs lombaires/musculaires, rhumatisme, jambes lourdes…



La plupart des douleurs que ressent un senior (par ailleurs en bonne santé) sont dues au vieillissement des structures articulaires (cartilage, disque intervertébral de la colonne vertébrale…) et de l’appareil locomoteur (muscles, tendons…).



L’électrostimulation est une technologie qui envoie des impulsions électriques au nerf moteur du muscle. « La fréquence, l’intensité et la durée de ces impulsions permettent de lutter contre la douleur en reproduisant un procédé naturel du cerveau qui génère des substances antalgiques naturelles : les endorphines » assure le communiqué de presse de la marque.



Ce qui peut permettre à certains de réduire ou de supprimer l’utilisation de médicaments. Ce qui est toujours une bonne chose dans la mesure où un traitement n’est jamais totalement sans effets secondaires…



Dans la pratique, l’électrostimulation permet de traiter deux types de douleurs : tout d’abord, les douleurs articulaires, ligamentaires ou névralgiques (sciatique, etc.) : ces dernières sont traitées par le mode « TENS » du programme antidouleur dont la stimulation est uniquement sensitive.



Cette stimulation créée une sorte de fourmillement prononcé, responsable de la saturation des voies de la conduction de la douleur. Ce type de stimulation ne provoque aucune fatigue musculaire et peut donc être appliqué de façon prolongée ou être répétée plusieurs fois dans la journée.



Mais l’électrostimulation concerne aussi les douleurs d’origines musculaires comme les contractures par exemple qui se caractérisent par un état de tension permanent, involontaire et douloureux de l’ensemble d’un muscle ou d’une partie de ce dernier.



Ces contractures aboutissent à un engorgement du muscle par des toxines acides, responsable de la douleur. Le programme antidouleur offre donc des stimulations à visée drainante et antalgique pour lutter contre la douleur. Les séances doivent être quotidiennes et peuvent être répétées deux ou trois fois dans la journée.



A partir de 199 euros.









