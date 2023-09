Communication en EHPAD : les meilleurs forfaits pour seniors pour rester connecté avec ses proches La communication joue un rôle vital dans la vie des résidents en EHPAD. Elle leur permet de rester en contact avec leurs proches, de maintenir des liens affectifs et de préserver leur bien-être émotionnel. Cependant, choisir le bon forfait en EHPAD peut s’avérer complexe... Il doit être à la fois adapté aux besoins individuels des résidents et compatibles avec les infrastructures de l’établissement.









Pourquoi la communication en EHPAD est-elle importante ? La communication en EHPAD revêt une importance cruciale pour de nombreuses raisons. Elle joue un rôle central dans le maintien des liens affectifs et sociaux des résidents.



En effet, les personnes âgées vivant en EHPAD peuvent souvent éprouver un sentiment d’isolement, en particulier si elles sont éloignées de leur famille et de leurs amis.



La communication régulière avec leurs proches leur permet de conserver des liens forts et de se sentir connectées à leur réseau social. Cela contribue directement à leur bien-être émotionnel et psychologique, réduisant ainsi le risque de dépression et d’anxiété.



De plus, la communication en EHPAD est également essentielle pour garantir des soins de qualité. Les professionnels de santé doivent être en mesure de comprendre les besoins et les préoccupations des résidents afin de fournir des soins adaptés.



Une communication efficace avec les résidents et leurs familles permet ainsi de recueillir des informations importantes sur leur état de santé ou leurs préférences alimentaires.

Comment fonctionnent les forfaits mobiles séniors en EHPAD ?



Bien que ce type de sujet ne soit pas des plus agréables à aborder, nous vous conseillons vivement de choisir un forfait mobile sans engagement pour un résident en Ehpad.



En effet, vu l'âge avancé des résidents, il est plus sûr d'opter pour une offre sans engagement de durée afin de pouvoir la résilier facilement et rapidement en cas de besoin (le décès du titulaire de la ligne par exemple). Cliquez sur le lien suivant pour



En plus d'être sans engagement, ces abonnements sont souvent illimités, ou prépayés avec une enveloppe très importante allouée aux appels vocaux. Cela garantit qu’ils ne sont pas limités dans leur capacité à rester en contact avec leurs proches.



Les appels illimités sont particulièrement avantageux. Ils permettent aux résidents de discuter aussi longtemps qu’ils le souhaitent, sans se soucier de dépasser un quota préétabli.



En ce qui concerne les données mobiles, de nombreux forfaits en EHPAD incluent également une allocation de données pour permettre aux résidents d’utiliser d’autres applications et de surfer sur le web. Cela leur offre une plus grande flexibilité pour communiquer, en particulier avec les membres de leur famille qui peuvent être éloignés géographiquement.



Top 4 des forfaits mobiles disponibles en EHPAD

Les forfaits mobiles de Bazile Telecom Bazile Telecom est l’un des opérateurs phares proposant des forfaits de communication spécifiquement conçus pour les résidents en EHPAD.



Leurs forfaits offrent un large éventail d’options, allant des appels illimités aux données mobiles, en passant par les SMS et les MMS. L’un des points forts de Bazile Telecom est la personnalisation de leurs forfaits.



Mieux, les résidents peuvent choisir les services qui correspondent le plus à leurs besoins. Enfin, une option payante permet d'avoir un assistant personnel disponible 24h/24 et 7j/7 afin de répondre aux questions des personnes âgées ou simplement rompre la solitude.



Les forfaits mobiles de Club Sérénité Club Sérénité est un autre opérateur qui se spécialise dans les forfaits mobiles pour les résidents en EHPAD. Leurs abonnements séniors sont axés sur la simplicité, ce qui les rend particulièrement adaptés aux personnes âgées.



Ils proposent des forfaits de base avec des minutes d’appels illimitées vers les fixes et les mobiles en France. Club Sérénité met également l’accent sur le service client, offrant une assistance dédiée pour aider les résidents à configurer leur téléphone.



Le forfait ajustable de Prixtel Prixtel propose un forfait de communication en EHPAD qui se distingue par son adaptabilité. Le forfait s’adapte aux besoins de chaque résident, ce qui signifie que le cout mensuel varie en fonction de l’utilisation réelle.



Les résidents ne paient que pour ce qu’ils consomment. Cela peut être particulièrement avantageux pour ceux qui ont une utilisation limitée de leur téléphone.



Les forfaits de base des opérateurs classiques Les résidents en EHPAD choisissent par ailleurs d’utiliser les forfaits de base proposés par les opérateurs classiques. Ces forfaits offrent souvent des tarifs compétitifs et une couverture réseau étendue.



Article publié le 06/09/2023 à 01:00 | Lu 349 fois



