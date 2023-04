Comment voyager en toute sécurité avec votre chien dans la voiture On le sait, les Français et plus particulièrement les seniors, aiment les chiens. A ce titre, plus d’un quart de nos compatriotes ont un ami à quatre pattes dans leur foyer et près des trois-quarts (74%) le considèrent même comme un membre de la famille. A quelques jours des grands week-ends de mai, les experts en accidentologie de chez Dekra, vous donnent des conseils pour voyager en voiture en toute sécurité avec votre animal de compagnie.









suffisamment attaché, voire, devenir dangereux pour les occupants de la voiture et provoquer un

accident » prévient Stefanie Ritter, chercheuse en accidentologie Dekra.



Et de poursuivre : « tout comme pour les humains, qui doivent systématiquement porter la ceinture de sécurité en voiture, nous devons également penser à un système de retenue approprié pour les chiens ou tout autre animal. »



En effet, même à faible vitesse, des blessures peuvent subvenir à votre animal préféré. Par exemple lors d'un freinage brusque, si un chien est transporté sans être attaché sur la banquette arrière ou le siège passager, il peut être projeté contre les passagers ou sur des éléments durs du véhicule, tels que les dossiers ou les portières. S’il se tient debout c’est encore pire…



« Des forces équivalentes à plusieurs fois son poids corporel se produisent » poursuit Stefanie Ritter.



Autre point dangereux : si votre chien est assis non attaché sur votre siège passager, à vos côtés, il risque de réagir avec panique lors d’une manœuvre d’évitement, si vous croisez un camion ou une moto particulièrement bruyants et de sauter vers le conducteur, de bloquer le volant, les pédales, ou de gêner le champ de vision. Bref, le moindre petit incident peut se transformer en une véritable catastrophe.



Bien évidemment, on comprend bien que laisser son animal se promener librement dans l’habitacle n’est pas une solution (et pourtant, cela reste une pratique assez courante) ! En effet, « la tentation est grande pour le conducteur de regarder son animal, voire de le caresser ou de le nourrir, autant de situations qui détournent l'attention sur la circulation routière et peuvent constituer un danger. »



Dans ce contexte, les systèmes de retenue sont indispensables ! « (…). Ceinture de sécurité, siège pour chien, panier, caisse de transport ou coffre avec grille de séparation, le choix du système le plus approprié dépend fortement de la taille, des préférences et des antécédents du chien, ainsi que du véhicule utilisé » indique quant à elle Karine Bonnet, directrice générale de Dekra Automotive SAS.



« Il est important que le système soit correctement fixé dans la voiture. De plus, un coussin antidérapant permet d'éviter que le chien ne glisse d'avant en arrière pendant la conduite et protège les assises ou le coffre » précise-t-elle encore.



Les experts de cette entreprise spécialisée rappellent que tous les systèmes de retenue permettant au chien de bien se tenir pendant les différentes manœuvres de conduite, protègent l'animal contre les blessures (notamment les pattes cassées) et évitent par la même occasion, au conducteur d'être encombré par un animal irrité, excité ou apeuré.



En cas d'accident, le fait d'attacher son chien évite également de mettre en danger les secouristes lorsque le chien tente de protéger son maître. Effrayé, l’animal peut également s’échapper et se perdre voire provoquer un autre accident !



« La technologie et les systèmes de sécurité sont plus efficaces s’ils sont accompagnés du bon comportement. Nos amis à quatre pattes n’échappent pas à la règle. Il est donc fortement recommandé

de dresser son chien à sortir du véhicule. Il ne doit pas sauter du coffre ou de l'habitacle dès son

ouverture, au risque de courir sur la chaussée et de se mettre en danger ou de mettre en danger les

autres usagers de la route » recommande encore Karine Bonnet.



Article publié le 28/04/2023 à 01:00 | Lu 94 fois



