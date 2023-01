Comment sécuriser efficacement votre téléphone portable ? Aujourd'hui, tout le monde -ou presque- possède un téléphone portable, mais beaucoup de gens ne prennent pas les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sécurité de leur appareil… Or, les smartphones sont vulnérables à un large éventail de cybermenaces. Avec leurs GPS, caméras et microphones intégrés et leur connectivité à un monde de services en cloud, ils sont les meilleurs dispositifs d'espionnage jamais inventés ! Connaître l'ampleur de la menace qu'ils représentent peut vous aider à vous protéger. Le point avec Arnaud De Backer de chez Keeper Security.







Gardez toujours votre téléphone verrouillé : Verrouiller votre téléphone avec un code d'accès fort est l'un des moyens les plus simples de le protéger des intrus. Il est extrêmement important de le faire, surtout si vous égarez, perdez ou vous faites voler votre téléphone.



En verrouillant votre téléphone à l'aide d'un code d'accès, vous empêchez quiconque d'accéder physiquement à votre téléphone, qui contient toutes sortes d'informations privées, telles que des messages et des numéros de carte de crédit. Il peut être particulièrement dangereux de ne pas avoir de code d'accès sur votre téléphone si vous avez configuré Apple Pay ou Google Pay, ce qui permet au cybercriminel d'effectuer facilement des achats.

Ne téléchargez que des applications provenant de boutiques d'applications (App Store) fiables : Le téléchargement d'applications à partir de boutiques d'applications fiables est particulièrement important pour les utilisateurs d'Android, car les appareils Android sont plus vulnérables aux cyberattaques.



Cette vulnérabilité est due à leur dépendance à l'égard du code source ouvert, ce qui signifie que les utilisateurs d'Android peuvent modifier le système d'exploitation de leurs appareils. Et en cas de modification trop importante, les utilisateurs risquent de compromettre la sécurité de leurs appareils. Limitez donc vos téléchargements aux boutiques d'applications connues ou aux organisations de marque que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Parmi les boutiques d'applications de confiance figurent le Google Play Store et l'Apple App Store.

Définissez des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes : Il est essentiel de veiller à ce que tous vos comptes aient des mots de passe sûrs pour protéger votre appareil des cybercriminels. En réutilisant le même mot de passe ou des variantes pour tous vos comptes, vous vous exposez à un risque beaucoup plus élevé de compromission.



Vous pouvez facilement créer des mots de passe forts et uniques avec une solution de gestion des mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe vous permet de suivre, de stocker, de protéger, de partager et de gérer tous vos mots de passe dans un coffre-fort numérique sécurisé, tout en n'ayant à mémoriser qu'un seul mot de passe pour accéder aux autres.

Sauvegardez vos données : Si un pirate s'introduit dans votre téléphone, vous risquez de vous faire voler vos données. Qu'il s'agisse d'une attaque par ransomware ou que vos données soient complètement effacées de votre téléphone, vous devez être en mesure d'y accéder à nouveau.



Sans compter que d'autres circonstances peuvent effacer les données de votre téléphone, comme une erreur humaine, une défaillance matérielle, la perte ou le vol de votre téléphone.



C'est pourquoi il est essentiel de toujours sauvegarder vos données, vos photos et vos vidéos dans un système de stockage de fichiers sécurisé sur le cloud.



Le stockage de fichiers sécurisé vous permet de stocker en toute sécurité tous vos fichiers et documents importants en un seul endroit. Vous pouvez y accéder facilement de n'importe où et, malgré ce qui arrive à votre téléphone, vous aurez toujours accès à vos données.

Maintenez votre téléphone à jour : Il est primordial de mettre votre téléphone à jour dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour garantir la sécurité et la fiabilité de votre téléphone. Ces mises à jour ajoutent des fonctionnalités essentielles, suppriment les bugs et corrigent les failles de sécurité.



En ignorant les notifications de mise à jour sur votre téléphone, vous mettez votre cybersécurité en danger. Vous devez toujours consacrer du temps à la mise à jour de votre téléphone et de vos autres appareils afin de les maintenir à jour.

Ne cliquez pas sur les liens dans les messages texte si vous ne connaissez pas l'expéditeur : Les tentatives d'hameçonnage sont devenues de plus en plus courantes de nos jours. Toute personne disposant d'un téléphone doit donc être vigilante pour identifier les SMS et les e-mails d'hameçonnage qui la ciblent.



Si vous recevez un message texte d'un contact que vous n'avez pas enregistré et que vous n'êtes pas sûr de son identité, prenez garde à ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes qu'il a envoyé. Ces liens et pièces jointes peuvent déclencher une infection par un logiciel malveillant et entraîner le vol de vos informations privées.

Essayez de ne pas utiliser le Wi-Fi public : L'utilisation du Wi-Fi public à partir de n'importe quel appareil constitue une menace pour votre sécurité en ligne. L'une des cyberattaques les plus courantes qui se produisent sur les réseaux Wi-Fi publics est l'attaque de type « man-in-the-middle » (MITM).



Les attaques MITM impliquent la manipulation de réseaux ou la création de réseaux malveillants sous le contrôle de cybercriminels. Au cours de ce type de cyberattaque, l'attaquant tente d'intercepter les données entre les personnes concernées. Le but ultime est d'intercepter les données envoyées et de les utiliser à des fins malveillantes.



Comme n'importe qui peut se connecter à un réseau Wifi public, vous n'avez aucune idée de qui peut observer et attendre pour intercepter vos données. Bien que le Wi-Fi public soit pratique lorsque vous voyagez ou travaillez depuis un café, il est important de connaître la menace qu'il représente pour votre sécurité en ligne.



La mise en œuvre de mots de passe forts, l'utilisation d'un VPN et l'activation de l'authentification à deux facteurs (2FA) sur votre téléphone sont essentielles si vous voulez utiliser le Wi-Fi public en toute sécurité.



Vous pouvez donc assurer la sécurité de votre téléphone en mettant en œuvre des solutions de cybersécurité telles que la gestion des mots de passe et en faisant attention aux vulnérabilités de la sécurité mobile, notamment à l'utilisation du Wi-Fi public. Verrouiller votre téléphone avec un code d'accès fort est l'un des moyens les plus simples de le protéger des intrus. Il est extrêmement important de le faire, surtout si vous égarez, perdez ou vous faites voler votre téléphone.En verrouillant votre téléphone à l'aide d'un code d'accès, vous empêchez quiconque d'accéder physiquement à votre téléphone, qui contient toutes sortes d'informations privées, telles que des messages et des numéros de carte de crédit. Il peut être particulièrement dangereux de ne pas avoir de code d'accès sur votre téléphone si vous avez configuré Apple Pay ou Google Pay, ce qui permet au cybercriminel d'effectuer facilement des achats.Le téléchargement d'applications à partir de boutiques d'applications fiables est particulièrement important pour les utilisateurs d'Android, car les appareils Android sont plus vulnérables aux cyberattaques.Cette vulnérabilité est due à leur dépendance à l'égard du code source ouvert, ce qui signifie que les utilisateurs d'Android peuvent modifier le système d'exploitation de leurs appareils. Et en cas de modification trop importante, les utilisateurs risquent de compromettre la sécurité de leurs appareils. Limitez donc vos téléchargements aux boutiques d'applications connues ou aux organisations de marque que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Parmi les boutiques d'applications de confiance figurent le Google Play Store et l'Apple App Store.Il est essentiel de veiller à ce que tous vos comptes aient des mots de passe sûrs pour protéger votre appareil des cybercriminels. En réutilisant le même mot de passe ou des variantes pour tous vos comptes, vous vous exposez à un risque beaucoup plus élevé de compromission.Vous pouvez facilement créer des mots de passe forts et uniques avec une solution de gestion des mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe vous permet de suivre, de stocker, de protéger, de partager et de gérer tous vos mots de passe dans un coffre-fort numérique sécurisé, tout en n'ayant à mémoriser qu'un seul mot de passe pour accéder aux autres.Si un pirate s'introduit dans votre téléphone, vous risquez de vous faire voler vos données. Qu'il s'agisse d'une attaque par ransomware ou que vos données soient complètement effacées de votre téléphone, vous devez être en mesure d'y accéder à nouveau.Sans compter que d'autres circonstances peuvent effacer les données de votre téléphone, comme une erreur humaine, une défaillance matérielle, la perte ou le vol de votre téléphone.C'est pourquoi il est essentiel de toujours sauvegarder vos données, vos photos et vos vidéos dans un système de stockage de fichiers sécurisé sur le cloud.Le stockage de fichiers sécurisé vous permet de stocker en toute sécurité tous vos fichiers et documents importants en un seul endroit. Vous pouvez y accéder facilement de n'importe où et, malgré ce qui arrive à votre téléphone, vous aurez toujours accès à vos données.Il est primordial de mettre votre téléphone à jour dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour garantir la sécurité et la fiabilité de votre téléphone. Ces mises à jour ajoutent des fonctionnalités essentielles, suppriment les bugs et corrigent les failles de sécurité.En ignorant les notifications de mise à jour sur votre téléphone, vous mettez votre cybersécurité en danger. Vous devez toujours consacrer du temps à la mise à jour de votre téléphone et de vos autres appareils afin de les maintenir à jour.Les tentatives d'hameçonnage sont devenues de plus en plus courantes de nos jours. Toute personne disposant d'un téléphone doit donc être vigilante pour identifier les SMS et les e-mails d'hameçonnage qui la ciblent.Si vous recevez un message texte d'un contact que vous n'avez pas enregistré et que vous n'êtes pas sûr de son identité, prenez garde à ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes qu'il a envoyé. Ces liens et pièces jointes peuvent déclencher une infection par un logiciel malveillant et entraîner le vol de vos informations privées.L'utilisation du Wi-Fi public à partir de n'importe quel appareil constitue une menace pour votre sécurité en ligne. L'une des cyberattaques les plus courantes qui se produisent sur les réseaux Wi-Fi publics est l'attaque de type « man-in-the-middle » (MITM).Les attaques MITM impliquent la manipulation de réseaux ou la création de réseaux malveillants sous le contrôle de cybercriminels. Au cours de ce type de cyberattaque, l'attaquant tente d'intercepter les données entre les personnes concernées. Le but ultime est d'intercepter les données envoyées et de les utiliser à des fins malveillantes.Comme n'importe qui peut se connecter à un réseau Wifi public, vous n'avez aucune idée de qui peut observer et attendre pour intercepter vos données. Bien que le Wi-Fi public soit pratique lorsque vous voyagez ou travaillez depuis un café, il est important de connaître la menace qu'il représente pour votre sécurité en ligne.La mise en œuvre de mots de passe forts, l'utilisation d'un VPN et l'activation de l'authentification à deux facteurs (2FA) sur votre téléphone sont essentielles si vous voulez utiliser le Wi-Fi public en toute sécurité.Vous pouvez donc assurer la sécurité de votre téléphone en mettant en œuvre des solutions de cybersécurité telles que la gestion des mots de passe et en faisant attention aux vulnérabilités de la sécurité mobile, notamment à l'utilisation du Wi-Fi public.

Article publié le 25/01/2023 à 01:00 | Lu 173 fois





Dans la même rubrique Pourquoi prioriser l'usage d'un éditeur graphique en ligne pour concevoir des fiches de recettes ? - 09/12/2022 Finis les mots de passe à mémoriser, optez pour un gestionnaire de mots de passe - 07/12/2022 La réalité virtuelle fait son entrée dans les résidences services seniors - 06/12/2022 1 2 3 4 5 » ... 108