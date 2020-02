Article publié le 05/02/2020 à 01:00 | Lu 182 fois Comment rendre son CV attractif ? Elément indispensable de toute recherche d’emploi, le curriculum vitae se doit de renseigner l’employeur sur votre profil, vos compétences et votre parcours. Lorsqu’ils postent une offre d’emploi, les recruteurs reçoivent en général un grand nombre de candidatures.

Comment rédiger un CV attractif ?

Pour se démarquer des autres candidats, il est donc important de



À la retraite, certaines personnes peuvent avoir besoin de



Une tâche qui peut s’avérer ardue et stressante lorsque l’on a passé un certain âge... Néanmoins, un bon CV peut vous aider à relever ce défi. Car contrairement aux jeunes diplômés, vous disposez d’une longue expérience professionnelle et de compétences qui font votre force et permettent de vous démarquez de bon nombre de candidats.



Que doit-on trouver dans un CV ?

Le curriculum vitae permet de vous présenter à travers votre parcours et mettre en avant vos qualités et compétences. Mais aussi un peu votre personnalité ! Votre CV doit donc répondre aux objectifs suivants :

- dire qui vous êtes

- présenter de façon claire et concise votre parcours et vos expériences professionnelles

- mettre en avant vos qualités et vos compétences

- montrer au recruteur que vous correspondez au poste auquel vous postulez. Et qu’il a besoin de vous !



Les règles d’or d’un bon CV

S’il n’existe pas véritablement de recette miracle pour rédiger un bon CV, quelques astuces peuvent vous y aider.

Organiser votre CV

Les différentes rubriques d’un CV (état civil, coordonnées, expériences professionnelles, compétences, langues…) permettent d’organiser votre CV et de rendre sa lecture plus clair et plus agréable. Il est donc important de créer différentes rubriques et de ne pas mettre toutes les informations en un seul bloc.



Rédigez de manière claire et concise

Lors de la rédaction de votre CV, essayez toujours d’aller à l’essentiel pour que les recruteurs comprennent immédiatement votre parcours, les postes que vous avez occupés, les missions dont vous étiez en charge… Utilisez des mots simples et évitez les acronymes, sauf s’ils sont vraiment incontournables.



Evitez le trop plein d’informations

En tant que retraité, vous avez une longue carrière derrière vous… et donc beaucoup de choses à dire ! Néanmoins, il est important de faire le tri dans vos informations afin de ne pas surcharger votre CV.



Lorsque vous répondez à une offre d’emploi, identifiez les compétences recherchées par le recruteur et ne mentionnez sur votre CV que celles que vous possédez, et qui sont en lien avec le poste. De la même façon, mettez en avant les expériences professionnelles qui sont les plus susceptibles d’intéresser le futur employeur.



Soyez positif

Parfois, les retraités ont tendance à se dévaloriser sur le marché du travail, pensant qu’ils ne sont plus à la page. Ceci est pourtant faux ! Leur longue expérience professionnelle et leur immense savoir-faire sont des atouts de poids pour leur candidature, et il est important de les faire ressortir lors de la rédaction de curriculum vitae. Mettez donc en avant vos points forts, vos qualités et vos compétences.



Soignez la présentation

Lorsque vous rédigez votre CV, gardez à l’esprit que la forme importe autant que le fond ! Une mise en page moderne et un curriculum vitae aéré donneront plus envie aux recruteurs de se plonger dans sa lecture. Ainsi, il est important de soigner la mise en page. Pour vous y aider, certains outils en ligne existent et permettent de mettre automatiquement en page votre CV, selon le design choisi.



Les erreurs à éviter lorsque l’on rédige son CV

Rédiger son CV demande beaucoup de rigueur, et quelques erreurs sont à éviter afin de se donner toutes les chances de décrocher un emploi.



Les fautes d’orthographe

Sur un CV, l’orthographe doit être irréprochable afin de donner la meilleure image aux recruteurs. Certains outils en ligne, comme les correcteurs orthographiques, peuvent vous aider à vérifier l’orthographe de votre curriculum vitae. Vous pouvez également demander à un proche de relire votre CV.



Donner trop d’informations personnelles

Ne mentionnez sur votre CV que les informations qui ont un véritable intérêt pour le poste convoité. Ainsi évitez de donner trop d’informations personnelles sur vous, tel que votre âge ou votre état matrimonial. Les recruteurs n’ont pas besoin de tout savoir.



Une photo qui n’est pas professionnelle

Très courante en France, la photo sur un CV n’est en rien obligatoire. Vous n’êtes donc aucunement obligé d’en mettre une sur votre curriculum vitae. Si vous choisissez tout de même de le faire, choisissez une photo professionnelle, prise sur un fond neutre. Votre tenue doit être celle que vous porteriez pour un entretien d’embauche.



