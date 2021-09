Article publié le 20/09/2021 à 03:00 | Lu 78 fois Comment rendre la maison plus sûre et plus confortable ?





Vieillir entraine des conditions d’adaptation importantes, mais notre environnement doit aussi s’adapter à nos capacités réduites. Au cas par cas, les personnes âgées ont souvent du mal à se déplacer, à voir ou à se souvenir et ont besoin que leur maison soit adaptée à leurs besoins. Le domicile doit leur garantir la plus grande autonomie, sécurité et qualité de vie. Dans la suite de cet article, découvrez comment rendre une maison plus sûre pour une personne âgée.

Sécuriser la chambre

La chambre est un lieu propice au repos qui doit être accessible et pratique. Pour cela,



Lit

La hauteur du lit doit être comprise entre 45 et 50 cm de hauteur, il est donc important de choisir un



Sol

Il est important d’éviter tous les types de tapis. Le mieux, c’est de ne pas avoir de tapis du tout, car ils abritent des acariens qui produisent des allergies. Ils sont difficiles à nettoyer et ils provoquent des chutes.



Meubles

La table de chevet ne doit pas comporter de verre ni de bords pointus ou tranchants. Avoir une lanterne sur la table de chevet ou une lumière de veille dans la chambre à coucher et dans le passage vers la salle de bain est une bonne chose pour ceux qui vont souvent à la aux toilettes pendant la nuit.



Sécuriser la salle de bain

Enlevez la baignoire et remplacez-la par un espace de douche avec un plancher antidérapant, (douche manuelle et poignées). Étant donné que cet environnement est celui qui nécessite le plus de budget, envisagez une rénovation en considérant que les contraintes des personnes âgées seront de plus en plus grandes.



Dans la douche, vous pouvez installer un banc pliable ou utiliser une chaise avec dossier et accoudoirs de bonne qualité (éviter le fer et le plastique, les sièges en aluminium avec des sièges en plastique et des pieds réglables sont les meilleurs). Remplacez le rideau de bain par une cloison coulissante ou à ouvrir, d’un matériau qui, en cas de rupture, ne blesse pas.



L’accès à la salle de bain doit être assuré avec un fauteuil roulant ou un déambulateur. Pour cela, la porte doit laisser une largeur de passage libre d’au moins 80 cm, ouverte. Étant donné que ces pièces sont généralement petites, vous pouvez également enlever le bidet s’il y en a un pour gagner de l’espace.



Enfin, il est souhaitable que la porte soit coulissante ou ouverte pour faciliter l’assistance d’une personne tombée dans la salle de bain. Enlevez la serrure ou utilisez celles qui peuvent être ouvertes des deux côtés de la porte.



Sécuriser la cuisine

Dans ces environnements, il est essentiel que les planchers soient antidérapants qu’ils soient secs ou humides. Il convient d’abaisser le placard à environ 40 cm au-dessus du niveau du comptoir pour que tout le contenu reste plus à portée de main. Pour finir, l’installation de détecteurs de température, de fumée et de fuite de gaz est un point très important pour assurer la sécurité de la personne âgée.

