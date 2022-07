Article publié le 05/07/2022 à 03:00 | Lu 122 fois Comment passer du temps de manière créative avec vos petits-enfants ?





Avoir des petits enfants est un bonheur absolu sans commune mesure et, pouvoir passer du temps avec est toujours très agréable. Quand vient le moment de partager des instants à leurs côtés vient la question de comment les occuper. Heureusement, pas mal d’idées créatives viennent à la rescousse des grands-parents pour pouvoir joindre l’utile à l’agréable.

Pourquoi ne pas passer par des activités laissant parler leur imaginaire ?

Plutôt que de laisser les petits-enfants devant des écrans numériques, la grande tendance est de leur faire découvrir des valeurs sûres.



En effet, beaucoup de parents sont étonnés de voir leurs enfants se passionner pour des activités qui ne passent pas par la case écrans grâce à leurs parents.



En effet, les grands-parents s'étaient à leur époque occupé leurs enfants tout en canalisant leur attention et leur énergie sans avoir besoin d’écrans. Il existe de très nombreuses activités qui ont des notions de partage et d’esprit créatif, bénéfique pour l’imaginaire des petits enfants.



Ces activités favorisent un partage entre générations et permettent de passer de bons moments ensemble.



Voici quelques exemples d’activités riches pour partager passer du bon temps avec ses petits-enfants et leur laisser des souvenirs impérissables comme : du coloriage, des gommettes, des perles, de la pâte à sel, de la pâte à modeler, de la pâte Fimo, des jeux de constructions, du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l’écriture, de la lecture, des histoires, de la musique…



Bien entendu, il existe bien d’autres activités créatives et originales pour passer du bon temps avec vos petits-enfants. Le principal but étant d’avoir assez d’empathie pour se mettre à leur place et se demander si cette ou ces activités pourraient leur correspondre.



C’est là où le rôle des grands-parents prend tout son sens : qui connaît le mieux les petits-enfants si ce n’est leurs grands-parents ?



Pourquoi ne pas s’essayer aux jeux de société pour pouvoir les occuper ?

Une autre tendance générale se détache de bien des autres : celle des jeux de société. Les enfants et petits-enfants ne jouent pas assez ensemble à ce type de jeux.



Et lorsque les grands-parents ressortent des placards les jeux de société d’antan : leurs petits-enfants sont surpris à prendre du bon temps grâce aux jeux de société.



C’est d’autant plus vrai pour des jeux devenus légendaires comme le Scrabble est ressorti du fond du tiroir : les enfants sont très souvent captivés par l’apparente simplicité des règles. Créer des mots venant de leur esprit, jouer l’un contre l’autre mais ensemble et marquer des points permet de les valoriser.



Il est aussi possible de trouver des sites internet spécialisés pour



