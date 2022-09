Article publié le 26/09/2022 à 01:00 | Lu 337 fois Comment manger équilibré tout en se faisant plaisir ?





Pour rester en forme, il est primordial d’avoir une alimentation saine, surtout chez les seniors. Mais sans oublier de se faire plaisir grâce à de bons plats gourmands et équilibrés. De ce fait, il est nécessaire de bien prendre en considération ses goûts et l’apport calorique de chaque aliment. Voici quelques conseils indispensables pour y arriver, car oui cuisiner sain et se faire plaisir, c’est tout à fait possible.

Manger sain est d’autant plus important pour un senior

Manger équilibré est un point très important pour garder la forme et, à partir de 60 ans, il devient encore plus important de surveiller son alimentation.



En effet, avec l’âge, un senior peut souffrir plus facilement de diabète, de surpoids ou autre, ce qui peut entrainer par la suite des problèmes plus graves comme l’AVC, la cardiopathie, ou encore l’infarctus, dans le pire des cas.



Les problèmes liés aux articulations et aux os, donc à la mobilité, sont également nombreux, ainsi que les déficiences neurologiques.



C’est pour cela qu’une bonne alimentation contenant toutes les vitamines, minéraux et nutriments nécessaires, est d’une importance cruciale. Manger équilibré est indispensable pour une vie plus longue et pour éviter ou reculer d’éventuelles pathologies.



C’est possible de manger sain et se faire plaisir ?

Le bonheur de manger n’a pas d’âge et il est possible de bien manger, avec des plats qui font vraiment plaisir, tout en faisant du bien à l’organisme. C’est en fait un indispensable pour une alimentation saine. Saveurs et ingrédients gourmands, attractivité des plats : il faut (re)trouver le plaisir de manger.



D’ailleurs, de nombreux sondages ont permis de déterminer les clés pour rétablir l’appétit des seniors et les motiver à manger des plats sains. Parmi les nombreuses astuces, il est conseillé par exemple de placer des aromates au milieu de la table, ou encore, de cuisiner varié et donner le choix dans les plats, ou encore de créer un bon environnement pour le repas.



De plus, grâce à Internet et aux nombreux blogs et spécialistes de la nourriture saine, il est parfois simple de trouver de délicieuses recettes qui restent bonnes pour la santé. Certains revisitent même les plats traditionnels pour qu’ils restent sains mais sans oublier d’être savoureux.



Conseils pour changer ses habitudes sans oublier le plaisir

Le système nerveux est aussi habitué à certaines saveurs et aliments, ce qui ne facilite pas un changement de régime alimentaire, s’il en est question pour un senior.



Pour commencer, si par exemple vous mangez trop gras, commencez par l’éviter et trouvez plutôt une parade. Si vous aimez ce type d’aliment et si cela est possible, pensez par exemple à le cuisiner d’une autre manière, sans ajout de matière grasse ou en changeant sa méthode de cuisson.



Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, qui se développent également dans la cuisine, il existe désormais un large choix d’appareils qui aident à bien cuisiner et donc bien manger, dans tous les sens du terme, tout en facilitant la préparation et la cuisson.



Pour ne donner qu’un exemple aux plus gourmands, il existe même des friteuses sans huile, voyez



Autre exemple pour les friands de pâtisserie, il s’agira de remplacer le sucre blanc et raffiné, le type de farine ou encore la matière grasse par des substituts meilleurs pour la santé qui ne rendront pas moins délicieuses certaines préparations. Il existe de nombreuses alternatives saines qui ne déplairont pas aux plus gourmands.



Attention aux idées reçues !

Manger sain est incontestablement l’une des manières des plus indispensables pour être en forme, comme présenté plus haut.



Cependant, il existe



Plus on se trouve dans un âge avancé, plus notre corps aura des besoins particuliers ou au contraire ne pourra plus accepter certains types d’aliments. Il est important d’adapter son régime alimentaire tout en portant attention à ses goûts, pour ne pas se priver. Manger équilibré est un point très important pour garder la forme et, à partir de 60 ans, il devient encore plus important de surveiller son alimentation.En effet, avec l’âge, un senior peut souffrir plus facilement de diabète, de surpoids ou autre, ce qui peut entrainer par la suite des problèmes plus graves comme l’AVC, la cardiopathie, ou encore l’infarctus, dans le pire des cas.Les problèmes liés aux articulations et aux os, donc à la mobilité, sont également nombreux, ainsi que les déficiences neurologiques.C’est pour cela qu’une bonne alimentation contenant toutes les vitamines, minéraux et nutriments nécessaires, est d’une importance cruciale. Manger équilibré est indispensable pour une vie plus longue et pour éviter ou reculer d’éventuelles pathologies.Le bonheur de manger n’a pas d’âge et il est possible de bien manger, avec des plats qui font vraiment plaisir, tout en faisant du bien à l’organisme. C’est en fait un indispensable pour une alimentation saine. Saveurs et ingrédients gourmands, attractivité des plats : il faut (re)trouver le plaisir de manger.D’ailleurs, de nombreux sondages ont permis de déterminer les clés pour rétablir l’appétit des seniors et les motiver à manger des plats sains. Parmi les nombreuses astuces, il est conseillé par exemple de placer des aromates au milieu de la table, ou encore, de cuisiner varié et donner le choix dans les plats, ou encore de créer un bon environnement pour le repas.De plus, grâce à Internet et aux nombreux blogs et spécialistes de la nourriture saine, il est parfois simple de trouver de délicieuses recettes qui restent bonnes pour la santé. Certains revisitent même les plats traditionnels pour qu’ils restent sains mais sans oublier d’être savoureux.Le système nerveux est aussi habitué à certaines saveurs et aliments, ce qui ne facilite pas un changement de régime alimentaire, s’il en est question pour un senior.Pour commencer, si par exemple vous mangez trop gras, commencez par l’éviter et trouvez plutôt une parade. Si vous aimez ce type d’aliment et si cela est possible, pensez par exemple à le cuisiner d’une autre manière, sans ajout de matière grasse ou en changeant sa méthode de cuisson.Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, qui se développent également dans la cuisine, il existe désormais un large choix d’appareils qui aident à bien cuisiner et donc bien manger, dans tous les sens du terme, tout en facilitant la préparation et la cuisson.Pour ne donner qu’un exemple aux plus gourmands, il existe même des friteuses sans huile, voyez ici par exemple , qui permettent de cuisiner de délicieuses frites, sans l’ajout de matière grasse, ce qui n’impactera pas pour autant leur saveur.Autre exemple pour les friands de pâtisserie, il s’agira de remplacer le sucre blanc et raffiné, le type de farine ou encore la matière grasse par des substituts meilleurs pour la santé qui ne rendront pas moins délicieuses certaines préparations. Il existe de nombreuses alternatives saines qui ne déplairont pas aux plus gourmands.Manger sain est incontestablement l’une des manières des plus indispensables pour être en forme, comme présenté plus haut.Cependant, il existe certaines idées reçues concernant les seniors et leur alimentation. En premier, on peut citer le fait de moins manger. Ce qui est faux : une personne senior doit simplement mieux manger, ce qui résume parfaitement tout cet article. L’important est de voir les repas comme un plaisir et non comme une corvée.Plus on se trouve dans un âge avancé, plus notre corps aura des besoins particuliers ou au contraire ne pourra plus accepter certains types d’aliments. Il est important d’adapter son régime alimentaire tout en portant attention à ses goûts, pour ne pas se priver.









Dans la même rubrique < > Comment les avocats nous aident à conserver un coeur en bonne santé UniverSel : lauréat Prix "Coup de Coeur du Public" 2022 de l'Institut Nutrition