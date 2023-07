Comment les fleurs de CBD peuvent-elles améliorer la qualité de vie des seniors atteints d'arthrite ? L'arthrite est une affectation courante, fréquente chez les personnes âgées. Elle provoque des douleurs, de la raideur et l’inflammation des articulations ; elle est généralement traitée avec des solutions traditionnelles comme les médicaments analgésiques et anti-inflammatoires qui peuvent entraîner des effets secondaires indésirables. Cependant, il existe une alternative naturelle pour soulager les symptômes de l'arthrite : les fleurs de CBD. Découvrez comment les fleurs de CBD peuvent améliorer la qualité de vie des seniors atteints d’arthrite.







Qu'est-ce que le CBD ?

Le CBD, encore appelé cannabidiol, est un composant naturel présent dans la plante de cannabis. Cette substance est extraite de plusieurs variétés de cannabis riches en CBD, comme le chanvre, qui sont ensuite transformés, y compris les fleurs de CBD.



Point important : le CBD est une substance différente du THC, un autre composant du cannabis. Contrairement aux appréhensions, il ne provoque pas d'effets psychoactifs.



Le site



Les effets du CBD sur l'arthrite

Le cannabidiol a de nombreux effets sur l’arthrite. Tout d’abord, le CBD regorge de propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation et l'enflure liées à l'arthrite.



Des études montrent que le CBD peut empêcher la production de cytokines pro-inflammatoires et réduire l'activité des cellules immunitaires à l’origine de l'inflammation.



En réduisant l’inflammation, le CBD peut atténuer les douleurs et améliorer la mobilité articulaire chez les personnes atteintes d’arthrite.



De plus, le CBD a la capacité de soulager la douleur, l'un des symptômes les plus contrariants de l'arthrite. Il agit alors comme un analgésique naturel en interférant avec les récepteurs de la douleur dans le système endocannabinoïde du corps.



Il peut être utilisé pour réguler la douleur en favorisant une augmentation des niveaux d'anandamide, un neurotransmetteur lié à la régulation de la douleur.



Par ailleurs, le CBD agit également dans l’amélioration du sommeil. Les personnes âgées atteintes d'arthrite éprouvent souvent des difficultés à dormir en raison de la douleur et de l'inconfort. Le CBD apparait dans ce cas comme un facilitateur de sommeil.



Il améliore la qualité du sommeil chez les personnes âgées en réduisant le stress et l’anxiété. De plus, il favorise la relaxation et facilite l’endormissement pour un sommeil plus réparateur.



Au-delà de tous ces effets soulageant l’arthrite, le CBD peut aussi entrainer des effets secondaires. Les plus courants sont la sécheresse de la bouche, la somnolence, la diarrhée et les changements d'appétit. Toutefois, ces effets sont généralement légers et temporaires. Mais, il est important de surveiller leur apparition et d’informer un professionnel de la santé si nécessaire.



Comment utiliser des fleurs de CBD pour soulager l'arthrite chez les seniors ?

Les fleurs de CBD peuvent être utilisées de différentes manières pour soulager l’arthrite chez les ainés. Elles peuvent être administrées par infusion dans de l’huile d’olive ou l’huile de noix de coco.



Cette huile pourra ensuite être administrée par voie sublinguale, sous la langue, ou être ajoutée à des aliments et des boissons.



A noter que la prise par voie sublinguale favorise une absorption plus rapide du CBD pour atténuer les symptômes de l’arthrite.



Une autre méthode d’administration est la méthode par inhalation. Elle consiste à inhaler ou vaporiser les fleurs de CBD. Cela accélère l’absorption de la substance dans les poumons, puis dans le sang et est bénéfique pour soulager immédiatement la douleur ou l’inflammation.



Il est important de préciser que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Vous devez donc choisir celle qui vous convient le mieux.



Par ailleurs, il faut également souligner que le CBD doit être consommé avec beaucoup de prudence. En effet, le dosage de cannabidiol varie en fonction des individus et des facteurs comme le poids corporel, la tolérance individuelle et la gravité des symptômes de l’arthrite.



Au début, il est conseillé de commencer par de faibles doses de CBD et d'augmenter progressivement jusqu'à obtenir les effets souhaités.



Outre le dosage, il est important de faire attention aux interactions potentielles du CBD avec d’autres médicaments. L’interaction du CBD avec certains médicaments peut avoir des effets indésirables. Le CBD peut bouleverser l’activité des enzymes hépatiques responsables de la dégradation de certains traitements.



Pour cela, avant de commencer un traitement à base de fleurs de CBD, il est préférable de consulter un professionnel de la santé, un médecin ou un pharmacien pour obtenir des conseils sur les éventuelles interactions médicamenteuses.

Le CBD, encore appelé cannabidiol, est un composant naturel présent dans la plante de cannabis. Cette substance est extraite de plusieurs variétés de cannabis riches en CBD, comme le chanvre, qui sont ensuite transformés, y compris les fleurs de CBD.Point important : le CBD est une substance différente du THC, un autre composant du cannabis. Contrairement aux appréhensions, il ne provoque pas d'effets psychoactifs.Le site www.321cbd.com/fr/10-fleurs-cbd vous propose divers produits à base de CBD pour tous vos besoins. Il est important de noter que la légalité du CBD varie d’un pays à un autre. Vous devez donc vérifier les lois et les règlementations locales avant tout achat de produits ou d’utilisation de fleurs de CBD.Le cannabidiol a de nombreux effets sur l’arthrite. Tout d’abord, le CBD regorge de propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation et l'enflure liées à l'arthrite.Des études montrent que le CBD peut empêcher la production de cytokines pro-inflammatoires et réduire l'activité des cellules immunitaires à l’origine de l'inflammation.En réduisant l’inflammation, le CBD peut atténuer les douleurs et améliorer la mobilité articulaire chez les personnes atteintes d’arthrite.De plus, le CBD a la capacité de soulager la douleur, l'un des symptômes les plus contrariants de l'arthrite. Il agit alors comme un analgésique naturel en interférant avec les récepteurs de la douleur dans le système endocannabinoïde du corps.Il peut être utilisé pour réguler la douleur en favorisant une augmentation des niveaux d'anandamide, un neurotransmetteur lié à la régulation de la douleur.Par ailleurs, le CBD agit également dans l’amélioration du sommeil. Les personnes âgées atteintes d'arthrite éprouvent souvent des difficultés à dormir en raison de la douleur et de l'inconfort. Le CBD apparait dans ce cas comme un facilitateur de sommeil.Il améliore la qualité du sommeil chez les personnes âgées en réduisant le stress et l’anxiété. De plus, il favorise la relaxation et facilite l’endormissement pour un sommeil plus réparateur.Au-delà de tous ces effets soulageant l’arthrite, le CBD peut aussi entrainer des effets secondaires. Les plus courants sont la sécheresse de la bouche, la somnolence, la diarrhée et les changements d'appétit. Toutefois, ces effets sont généralement légers et temporaires. Mais, il est important de surveiller leur apparition et d’informer un professionnel de la santé si nécessaire.Les fleurs de CBD peuvent être utilisées de différentes manières pour soulager l’arthrite chez les ainés. Elles peuvent être administrées par infusion dans de l’huile d’olive ou l’huile de noix de coco.Cette huile pourra ensuite être administrée par voie sublinguale, sous la langue, ou être ajoutée à des aliments et des boissons.A noter que la prise par voie sublinguale favorise une absorption plus rapide du CBD pour atténuer les symptômes de l’arthrite.Une autre méthode d’administration est la méthode par inhalation. Elle consiste à inhaler ou vaporiser les fleurs de CBD. Cela accélère l’absorption de la substance dans les poumons, puis dans le sang et est bénéfique pour soulager immédiatement la douleur ou l’inflammation.Il est important de préciser que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Vous devez donc choisir celle qui vous convient le mieux.Par ailleurs, il faut également souligner que le CBD doit être consommé avec beaucoup de prudence. En effet, le dosage de cannabidiol varie en fonction des individus et des facteurs comme le poids corporel, la tolérance individuelle et la gravité des symptômes de l’arthrite.Au début, il est conseillé de commencer par de faibles doses de CBD et d'augmenter progressivement jusqu'à obtenir les effets souhaités.Outre le dosage, il est important de faire attention aux interactions potentielles du CBD avec d’autres médicaments. L’interaction du CBD avec certains médicaments peut avoir des effets indésirables. Le CBD peut bouleverser l’activité des enzymes hépatiques responsables de la dégradation de certains traitements.Pour cela, avant de commencer un traitement à base de fleurs de CBD, il est préférable de consulter un professionnel de la santé, un médecin ou un pharmacien pour obtenir des conseils sur les éventuelles interactions médicamenteuses.

Article publié le 21/07/2023 à 01:00 | Lu 214 fois



Dans la même rubrique < > "On m'a dit qu'à la ménopause..." : tribune de Véronique Geronutti, naturopathe Le Pr. D. Spiegel et V. Suissa décryptent les médecines complémentaires aux Etats-Unis et en France