Comment économiser sur son budget auto ?

Chaque année, les Français dépensent en moyenne plus de 6.000 euros dans leur voiture. En faisant un peu attention, il est pourtant possible d’économiser sur son budget auto. Explications.

Entre le carburant, l’entretien et l’assurance auto, le budget voiture d’un ménage représente plusieurs milliers d’euros par an.



D’ailleurs, après le logement, c’est l’une des dépenses principales des foyers français ! Et d’après l’Automobile Club Association, le budget auto des Français n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Pour autant, il est possible d’économiser sur son budget automobile : voici donc nos conseils pour réduire vos dépenses annuelles.



Économiser sur l’achat de sa voiture

Le principal budget automobile d’un ménage, c’est l’achat de la voiture lui-même. Il est pourtant possible de la payer moins cher. D’abord, assez logiquement, privilégiez une occasion récente à une voiture neuve. Un véhicule perd en effet 20 à 25% de sa valeur la première année.



Quelques astuces :

● Les auto-écoles changent très souvent de voiture. Leur revente d’occasion se fait à un prix 10 à 15% moins cher qu’une voiture d’occasion d’une autre origine.

● Les modèles de démonstration des concessionnaires sont aussi très récents et n’ont souvent que quelques dizaines de kilomètres au compteur. Vous pouvez dès lors, économiser plusieurs milliers d’euros pour une voiture quasiment neuve.



Enfin, n’oubliez pas qu’il existe aujourd’hui des aides financières pour l’achat d’un véhicule. C’est le cas de la prime à la conversion, du bonus écologique ou encore, des aides à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride.

Réduire les frais d’entretien et de réparation

Au cours de la vie de votre véhicule, son entretien et ses réparations vont vous coûter très cher. Chaque année, votre voiture doit passer par une révision ; tous les deux ans, c’est le contrôle technique. Et sur la durée de vie de votre automobile, plusieurs pièces d’usure seront à changer, comme la courroie de distribution, une intervention qui coûte en moyenne 500 euros, les plaquettes et disques de frein, les pneus, etc.



In fine, c’est un vrai budget. Mais vous pouvez le limiter :

● Bien entretenir votre véhicule au quotidien : une voiture bien entretenue tombe moins en panne, ses pièces cassent moins et s’usent moins vite. Alors, prenez en soin et effectuez vous-même tous les petits contrôles que vous pouvez faire, même sans grandes notions de mécanique : pression des pneus, changement des balais d’essuie-glace, niveaux des liquides, etc.

● Comparer les garagistes : entre un concessionnaire et un garagiste indépendant, vous payerez jusqu'à 30% de différence ; entre deux régions de France, parfois plus de 15%. Les prix des garages sont aussi très différents. Pour éviter des frais supplémentaires, comparez les garages et choisissez un garagiste de confiance.● Faire les réparations soi-même : si vous êtes un peu mécanicien vous-même, n'hésitez pas à faire seul les petites interventions comme un changement de plaquettes de frein.

Payer moins chère son assurance

L’assurance-auto est un autre poste de dépense significatif pour un conducteur ; surtout si vous êtes jeune conducteur ou assuré tous risques, ce que nous vous conseillons fortement pour un véhicule neuf.



En moyenne, les Français dépendent plus de 800 euros par an en assurance auto. Et payez autant n’est pas toujours nécessaire… Comparez les assurances pour choisir la plus avantageuse.



Assurez-vous aussi de choisir une formule qui corresponde non seulement à votre véhicule (âge, caractéristiques, etc.) mais également à l’utilisation que vous en faites. Il existe des formules spécifiques pour les gens qui roulent peu, par exemple (ce qui est souvent les cas des personnes âgées).

Diminuer la facture d’essence

Enfin, l’essence ! Le premier bon réflexe est naturellement d’acheter un véhicule qui consomme peu ou une voiture à l’éthanol. Mais si vous possédez déjà une auto, vous pouvez aussi faire des économies sur votre budget essence malgré l’augmentation presque constante du carburant ces dernières années.



Pour cela, encore une fois, la comparaison reste le meilleur outil. Il est en effet possible de comparer les prix des pompes à essence près de chez soi, de son lieu de travail ou sur son trajet. Des applications et sites internet permettent de choisir le prix au litre le plus intéressant pour faire son plein. Le gouvernement propose même sa propre plateforme. Voilà qui devrait vous aider à réduire votre budget auto !







