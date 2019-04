Article publié le 05/04/2019 à 01:00 | Lu 154 fois Comment créer de belles vidéo grâce à Movavi Video Editor ? Étant donné l’afflux des smartphones et des appareils numériques sur le marché, beaucoup de gens disposent d’un grand stock de photos sur leurs ordinateurs. En réalité, ils ne savent pas trop quoi en faire : les supprimer ou les transférer quelque part ? Certains décident plutôt de réaliser un album photo.

En effet, cette solution permet de visualiser les photos de façon interactive, moderne et en famille. Les clichés peuvent également être diffusées sur ordinateur ou à la télévision pour une expérience véritablement sensationnelle. Oui mais voilà, la question qui se pose maintenant, c’est : « comment procéder au montage vidéo ? »



Movavi Video Editor est un logiciel puissant et facile à prendre en main qui s’avérer d’une grande aide si l’on veut monter une vidéo à partir de photos disponibles sur ordinateur. Cet outil permet notamment de créer des vidéos impressionnantes avec des filtres, des titres et des transitions spectaculaires. Qui plus est, il peut être utilisé dans d’autres processus informatiques comme l’édition, l’amélioration et le partage de contenus.



Utiliser Movavi Video Editor pour faire un film à partir de photos

Video Editor de Movavi est un programme complet et doté d’une interface intuitive en langue française. Sa facilité d’utilisation a été bien étudiée de manière à permettre aux débutants de monter une vidéo sans aucun problème.



Avant de convertir un album numérique en diaporama, l’idéal est de commencer par télécharger la version de



Installation de Vidéo Editor de Movavi

Tout d’abord, l’utilisateur doit suivre le processus d’installation sur l’interface de Video Editor. Normalement, cette opération devrait être simple et rapide.



Ajout de fichiers

Une fois le programme installé, l’utilisateur doit le lancer, puis sélectionner l’option « Créer un projet en mode complet ». Il faut ensuite activer le bouton « Ajouter des fichiers multimédias » avant de choisir les fichiers que l’on veut insérer dans le diaporama.



Si tout fonctionne correctement, les photos apparaîtront alors dans la partie indiquée « Piste Vidéo ». Toutefois, il est également possible de glisser les fichiers concernés sur l’espace de travail, et ce, à partir du dossier d’origine. Dès que les fichiers sont ajoutés, l’utilisateur les place ensuite dans l’ordre de sa préférence.



Ajout de filtres

Si vous aimez ajouter des filtres sur vos photos pour améliorer la qualité des images et obtenir des effets spéciaux, il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Filtres ». Il faut ensuite choisir le filtre que vous préférez et faire glisser ce dernier vers la photo sur laquelle vous travaillezr. Le filtre sera appliqué à la photo de manière automatique.



Il est possible d’ajouter d’autres filtres de toutes catégories sur la même image. Par ailleurs, si vous souhaitez supprimer un filtre d’une photo, il suffit de cliquer sur l’étoile, choisir le filtre à enlever et appuyer sur « Supprimer ».



Ajout de transitions entre les photos

Pour ajouter des transitions entre les photos, il faut cliquer sur l’icône symbolisée par une image de montagne. Celle-ci se trouve au-dessus de la « timeline ». Une fois qu’une fenêtre de dialogue apparaît, l’utilisateur peut choisir le style de transition et régler ensuite leur durée. Il est également possible de choisir la durée souhaitée sur la même fenêtre. Autrement, il convient d’ouvrir l’onglet « Transitions » pour vérifier les transitions disponibles sur la timeline et glisser alors celles que vous préférez.



Ajout de musique et de titres

Pour ajouter des sous-titres sur une vidéo, il vous suffit d’ouvrir l’onglet « Titres », de sélectionner le style de titre et de le faire glisser vers la Piste de Titre. Après, l’utilisateur doit revenir sur l’onglet « Importation » pour cliquer sur « Ajouter des Fichiers ». Il peut ainsi choisir les fichiers audio adaptés à son diaporama. Autrement, vous pouvez aussi glisser les fichiers sélectionnés à partir du dossier d’origine sur la Piste Audio qui est inscrit avec une note de musique.



Enregistrement de la vidéo

Lorsque tout est prêt, il vous faut enregistrer votre fichier. Pour cela, cliquez sur « Exporter » puis choisissez l’option d’enregistrement en fonction de ce que vous souhaitez faire de votre vidéo. Pour visualiser la vidéo sur ordinateur, il faut sélectionner l’onglet « Enregistrer comme Vidéo ». Pour la transférer sur un mobile, il faut ouvrir l’onglet réservé à cet effet afin d’enregistrer votre fichier vidéo pour Apple, Android ou autres smartphones.



