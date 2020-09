Article publié le 30/09/2020 à 08:40 | Lu 150 fois Comment bien préparer sa retraite financièrement ?





La retraite est une période très importante dans la vie de tout fonctionnaire. Elle doit donc être agréable à vivre. Mais ce n’est pas toujours le cas. En effet, au cours de la retraite, on se retrouve avec une pension inférieure au salaire que l’on percevait quand on était en activité. Que faire alors pour pallier cela ? Il est conseillé de préparer sa retraite dès ses premières années de prise de fonction. Comment donc bien préparer sa retraite ?

Pourquoi bien préparer sa retraite ?

La France est un pays qui se démarque très bien dans l’OCDE en ce qui concerne son système de retraite. Ainsi, lorsqu’on considère la moyenne du taux de remplacement dans l’Hexagone, il est de 73,6% par rapport au salaire moyen.



Par ailleurs, ce taux est nettement supérieur au 58,6% que l’on observe dans les autres pays de l’OCDE. Toutefois, il faut savoir raison garder… Malgré une place très honorable en ce qui concerne la pension accordée à ses retraités, la France reste tout de même un pays à risque pour ses derniers.



En effet, depuis quelques années l’augmentation de la population à la retraite couplée à une baisse de la population active tend à influer sur la pension des retraités. Ceci est notamment dû à la baisse des cotisations retraite. La conséquence est qu’il faut trouver aujourd’hui des astuces pour ne pas subir les affres d’une baisse des pensions de retraite dans le futur.



D’autres facteurs peuvent vous motiver à bien préparer votre retraite. Ainsi, au-delà de la volonté de sauvegarder votre niveau de vie au cours de cette période, il y a également le plaisir ou la responsabilité de constituer un patrimoine pour votre conjoint, mais aussi, pour vos descendants.



Compte tenu de tous ces aspects, comment bien préparer votre retraite ? Pourquoi épargner est-elle une solution responsable ?



Il existe une gamme variée de solutions pour mieux préparer sa retraite. Parmi celles-ci, l’épargne est la plus pratique, mais aussi l’une des plus sures. À cet effet, il est conseillé d’y penser au plus tôt, dès son entrée en fonction, et au plus tard, à 20 ans de sa retraite. Ceci permet, quel que soit le montant, de se constituer un pactole intéressant le moment venu. Alors, dans quelles solutions d’épargne investir ?



Le PERP pour le Plan Épargne Retraite Populaire a été créé en 2003. Il s’agit d’un placement qui permet au souscripteur de bénéficier d’un revenu complémentaire à partir de l’âge de la retraite. Ce revenu peut être versé sous forme de rente viagère ou sous la forme d’un capital.



Dans ce dernier cas, il ne représente que 20% de la valeur totale du capital constitué. Le reste étant versé sous forme de rente viagère. Toutefois, il est bien possible d’entrer en possession du capital, lorsque la rente mensuelle perçue est inférieure à 40 euros.



À l’instar du PERP, le Madelin retraite est destiné aux non-salariés. Il permet à ces derniers d’épargner et de pouvoir bénéficier d’une rente dès leur accession à la retraite. Toutefois, à partir d’octobre 2020, il ne sera plus possible de souscrire un contrat Madelin.



L’autre possibilité d’épargne qui s’offre à vous est le PEA. Celui-ci se définit comme le Plan d’épargne en actions et s’avère très prisé des Français. Il permet d’investir sur le long terme dans les entreprises françaises ou de l’UE. Au bout de 5 ans minimum, les actions investies génèrent une rente viagère dont bénéficie le retraité au titre de complémentaire retraite.



Enfin, l’assurance-vie qui reste le placement le plus apprécié des Français, est également une solution intéressante pour bien profiter de sa retraite. L’avantage de l’assurance-vie par rapport aux autres placements tient de la possibilité de disposer de l’entièreté de son capital dès sa retraite.



Toutefois, il existe bien d’autres formes sous lesquels, il est possible d’entrer en possession de son capital. Bénéficier d’une rente viagère est l’une de ses formes.



Pourquoi investir dans l’immobilier locatif est-elle une solution intéressante ?

L’immobilier locatif est un secteur assez intéressant où vous pourriez vous essayer. Ainsi, est-il conseillé d’acheter un logement que vous pourriez louer.



Ceci vous permettra, dès votre retraite, d’avoir un à deux loyers en plus de votre pension. Il est possible de faire ce type d’investissement en optant pour du crédit. Ce dernier peut être remboursé au bout de quelques années et ce, même avant la retraite si vous le faites très tôt.



