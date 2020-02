Article publié le 10/02/2020 à 01:00 | Lu 164 fois Comment bien choisir sa mutuelle senior ? Pour faire des économies sur votre mutuelle senior, veillez à souscrire un contrat dont les garanties sont réellement adaptées à vos besoins ! Explications.

Quelles sont les garanties indispensables pour choisir une mutuelle senior ?

En dépit d’une excellente santé, les frais médicaux ont malheureusement tendance à augmenter avec l’âge du patient. Or, au fil des années, il est recommandé de procéder à plusieurs contrôles médicaux réguliers engendrant, de fait, beaucoup de frais médicaux.



Dans ce contexte, les remboursements octroyés par la Sécurité Sociale peuvent vite se révéler insuffisants, obligeant ainsi les seniors à souscrire à une mutuelle santé spécialisée. Pour éviter les frais excessifs et bien comparer les offres de prises en charge, il est recommandé d’avoir recours à des comparateurs spécialisés.



Trouver l’offre de mutuelle senior adaptée à ses besoins

Il n’y a pas d’âge spécifique pour décider de souscrire à une complémentaire santé pour les seniors. En réalité, tout dépend des garanties dont a besoin l’assuré. Si chaque mutuelle contient ses propres garanties, les mutuelles seniors ont la spécificité d’être davantage axées sur certains postes de remboursements.



Ces garanties concernent des soins dont le patient est plus susceptible d’avoir besoin à partir d’un certain âge : de manière générale, on a plus de chances de devoir se faire rembourser la pose d’une prothèse auditive à 64 ans qu’à 19 ans.



Chaque patient ayant des besoins de remboursement différents, c’est pourquoi il n’existe pas de mutuelle aux garanties idéales. Pour être satisfait de sa mutuelle senior, il convient simplement de trouver celle qui correspond à ses besoins. Inutile de souscrire à un contrat incluant la prise en charge d’implants dentaires si votre objectif est de vous faire rembourser vos cures thermales !



Dénicher une complémentaire santé bien adaptée à son profil n’est pourtant pas toujours facile. En effet, les mutuelles se trouvent par dizaines sur internet et bien souvent, leurs prix et leurs garanties varient du tout au tout.



Pour avoir l’assurance de trouver un devis au meilleur rapport qualité/prix possible, il faut donc procéder méthodiquement. Vous pouvez par exemple chercher votre



Comment fonctionne un comparateur de mutuelle senior ?

Le principal risque de l’assuré souscrivant à une complémentaire santé senior est de cotiser pour des garanties inadaptées, d’autant plus que la plupart des contrats proposent des prix plus élevés que ceux des mutuelles classiques. Ainsi, l’objectif du comparateur en ligne est de vous aider à trouver une mutuelle senior pas chère, et ne vous faisant cotiser que pour les garanties dont vous avez réellement besoin.



L’utilisation du comparateur est extrêmement facile. Il suffit de renseigner un rapide formulaire en ligne, afin que l’outil puisse identifier vos besoins. Ces informations lui permettent ensuite de réaliser une recherche personnalisée, en scannant l’ensemble des contrats proposés sur le marché. Pour que sa sélection soit de qualité optimale, il met les mutuelles seniors en concurrence sur différents niveaux : exclusions de garantie, plafonds de remboursements, délais de carence…



Grâce à cette analyse très complète, vous avez la certitude que les offres choisies par le comparateur proposent les meilleurs rapports qualité/prix du marché ! Une fois ses recherches terminées, le comparateur vous soumet une sélection des meilleures mutuelles repérées, et vous n’avez plus qu’à en prendre connaissance pour faire votre choix !



