Article publié le 25/05/2022 à 01:00 | Lu 127 fois Comment bien choisir sa mutuelle santé senior ?





Lorsqu'on est senior, les risques liés à la santé évoluent et sont malheureusement plus importants. Une mutuelle santé adaptée à ses nouveaux besoins, mais aussi à sa situation financière devient alors indispensable. Mais comment réussir à faire un bon choix pour sa complémentaire ? La réponse en quatre points.

Faire la liste de ses besoins en couverture complémentaire santé

Chaque senior est sujet à des problèmes de santé spécifiques. En effet, le profil sanitaire de toute personne dépend de nombreux paramètres individuels que sont : ses antécédents, son mode de vie, ses activités ainsi que son bagage génétique.



En outre, les problèmes d'audition et de vue, même s'ils sont récurrents chez la plupart des seniors, se manifestent à des degrés différents. Il faut donc dans un premier temps, faire la liste de tous vos problèmes de santé actuels.



De plus, après avoir dressé le bilan des besoins actuels, il est aussi indispensable d'anticiper vos besoins futurs.



Évaluer tout cela s'avère indispensable avant de se mettre à la recherche de



En réalité, même si leur principe de base reste le même, les complémentaires présentent des offres qui diffèrent. Celles-ci sont plutôt profitables pour des catégories données de personnes âgées. En gros, toute mutuelle ne convient pas aux besoins spécifiques de tout senior.



Faire des estimations financières par rapport à ses besoins

La deuxième chose à faire, c'est d'établir une liste de tous vos soins qui ne sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale et de ceux qui le sont assez mal. Par exemple, les problèmes d'audition et de vue qui coûtent généralement une fortune sont très mal remboursés par la Sécu. Les implants dentaires quant à eux, ne sont pas du tout remboursés.



Dans ce sens, il faut également faire le bilan financier de ce que peuvent coûter les soins dont vous avez le plus besoin. Il est possible de trouver les coûts moyens sur Internet. Par exemple, pour des prothèses dentaires, il faut prévoir entre 500 et 900 euros. Les prothèses auditives coûtent en moyenne entre 800 et 2.000 euros. Toutefois, c'est encore mieux de se rapprocher des cabinets médicaux.



Étudier les contrats des différentes mutuelles

La liste de vos besoins en couverture complémentaire santé et les estimations financières vous permettront d'identifier la mutuelle santé qui propose les meilleures couvertures pour vos besoins non ou mal garantis par la sécurité sociale.



Ainsi, en étudiant les différents contrats qui vous seront proposés, il faudra passer à la loupe les garanties spécifiques aux remboursements qui vous intéressent le plus.



Ce peuvent être les médecines douces, l'audioprothèse, les traitements chez le diététicien, les soins des rhumatismes et de l'arthrose, les soins pour les maladies chroniques…



Il ne faut pas oublier non plus de faire attention aux éléments non moins importants tels que les forfaits hospitaliers, l'assistance afin de bénéficier d'une aide à domicile et d'autres petits détails dans le genre.



Si la liste des contrats à étudier est trop longue, ne pas hésiter à se servir d'un comparatif de formules de mutuelle santé. Il est aussi possible de consulter les avis des internautes sur des sites fiables afin de déceler les meilleurs contrats selon vos besoins.



Ne pas tomber pas dans les pièges classiques des mutuelles de santé senior

Il existe des pièges classiques qui peuvent vous faire choisir par erreur certaines mutuelles. Il s'agit notamment des prix trop attractifs. À la recherche d'une assurance santé senior, se fier aux structures qui proposent des prix modestes peut impacter la générosité de la structure ou sa transparence.



La couverture des dépassements d'honoraire ou encore la prise en charge d'une chambre d'hospitalisation individuelle sont entre autres, des agréments très utiles que l'on ne retrouve pas dans les contrats de mutuelle santé senior les moins chers du marché. Souscrire à une assurance uniquement parce que les coûts sont bas peut donc s'avérer être une véritable erreur.



Aussi, il ne faut pas toujours se fier à la notoriété des firmes. Une mutuelle santé de moindre renommée peut vous apporter des services plus qualitatifs en fonction de vos besoins personnels.



Enfin, le dernier piège auquel il faut faire attention, ce sont les questionnaires médicaux auxquels certaines mutuelles santé soumettent leur client afin de leur proposer des contrats personnalisés. Il faut faire attention à ces types d'assureurs, car il est fort probable de se retrouver avec des prix majorés si la mutuelle santé estime que le profil de son client est celui d'une personne à risque. Chaque senior est sujet à des problèmes de santé spécifiques. En effet, le profil sanitaire de toute personne dépend de nombreux paramètres individuels que sont : ses antécédents, son mode de vie, ses activités ainsi que son bagage génétique.En outre, les problèmes d'audition et de vue, même s'ils sont récurrents chez la plupart des seniors, se manifestent à des degrés différents. Il faut donc dans un premier temps, faire la liste de tous vos problèmes de santé actuels.De plus, après avoir dressé le bilan des besoins actuels, il est aussi indispensable d'anticiper vos besoins futurs.Évaluer tout cela s'avère indispensable avant de se mettre à la recherche de la mutuelle santé dont les garanties se rapprochent le plus possible de vos besoins actuels et futurs.En réalité, même si leur principe de base reste le même, les complémentaires présentent des offres qui diffèrent. Celles-ci sont plutôt profitables pour des catégories données de personnes âgées. En gros, toute mutuelle ne convient pas aux besoins spécifiques de tout senior.La deuxième chose à faire, c'est d'établir une liste de tous vos soins qui ne sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale et de ceux qui le sont assez mal. Par exemple, les problèmes d'audition et de vue qui coûtent généralement une fortune sont très mal remboursés par la Sécu. Les implants dentaires quant à eux, ne sont pas du tout remboursés.Dans ce sens, il faut également faire le bilan financier de ce que peuvent coûter les soins dont vous avez le plus besoin. Il est possible de trouver les coûts moyens sur Internet. Par exemple, pour des prothèses dentaires, il faut prévoir entre 500 et 900 euros. Les prothèses auditives coûtent en moyenne entre 800 et 2.000 euros. Toutefois, c'est encore mieux de se rapprocher des cabinets médicaux.La liste de vos besoins en couverture complémentaire santé et les estimations financières vous permettront d'identifier la mutuelle santé qui propose les meilleures couvertures pour vos besoins non ou mal garantis par la sécurité sociale.Ainsi, en étudiant les différents contrats qui vous seront proposés, il faudra passer à la loupe les garanties spécifiques aux remboursements qui vous intéressent le plus.Ce peuvent être les médecines douces, l'audioprothèse, les traitements chez le diététicien, les soins des rhumatismes et de l'arthrose, les soins pour les maladies chroniques…Il ne faut pas oublier non plus de faire attention aux éléments non moins importants tels que les forfaits hospitaliers, l'assistance afin de bénéficier d'une aide à domicile et d'autres petits détails dans le genre.Si la liste des contrats à étudier est trop longue, ne pas hésiter à se servir d'un comparatif de formules de mutuelle santé. Il est aussi possible de consulter les avis des internautes sur des sites fiables afin de déceler les meilleurs contrats selon vos besoins.Il existe des pièges classiques qui peuvent vous faire choisir par erreur certaines mutuelles. Il s'agit notamment des prix trop attractifs. À la recherche d'une assurance santé senior, se fier aux structures qui proposent des prix modestes peut impacter la générosité de la structure ou sa transparence.La couverture des dépassements d'honoraire ou encore la prise en charge d'une chambre d'hospitalisation individuelle sont entre autres, des agréments très utiles que l'on ne retrouve pas dans les contrats de mutuelle santé senior les moins chers du marché. Souscrire à une assurance uniquement parce que les coûts sont bas peut donc s'avérer être une véritable erreur.Aussi, il ne faut pas toujours se fier à la notoriété des firmes. Une mutuelle santé de moindre renommée peut vous apporter des services plus qualitatifs en fonction de vos besoins personnels.Enfin, le dernier piège auquel il faut faire attention, ce sont les questionnaires médicaux auxquels certaines mutuelles santé soumettent leur client afin de leur proposer des contrats personnalisés. Il faut faire attention à ces types d'assureurs, car il est fort probable de se retrouver avec des prix majorés si la mutuelle santé estime que le profil de son client est celui d'une personne à risque.







Dans la même rubrique < > Pour bien préparer sa retraite, il faut anticiper ! A 50 ans et plus : trouver une mutuelle pas chère, est-ce encore possible ?