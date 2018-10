Article publié le 12/10/2018 à 05:48 | Lu 335 fois Comité du handicap du 9 octobre : quelles mesures espérer ? En France, le moins que l’on puisse dire, c’est que le pays est très en retard sur les questions de l’insertion des personnes handicapées dans la vie active. Entre le métro parisien qui n’est pas du tout accessible et les emplois pour les personnes handicapées qui sont de moins en moins nombreux, il y a encore une très grande marge d’amélioration envisageable.





Un recul des améliorations

Ne se contentant pas d’être en retard, la France a également décidé de reculer sur certains points. Ainsi, la



De plus, l’embauche des personnes handicapées pose toujours un grand problème en France où elles sont sous-représentées. Seuls certains secteurs de la fonction publique font office de bons élèves en la matière. De toute façon, quand bien même la personne handicapée obtiendrait un emploi, il sera pour elle impossible de se rendre sur son lieu de travail en transport en commun.



Des problèmes d’accessibilité





Aujourd’hui, les lieux publics ont jusqu’en 2020 pour se mettre aux normes, mais les défenseurs des droits des personnes handicapées craignent qu’un nouveau délai soit appliqué et qu’il leur faille à nouveau attendre plusieurs années avant de pouvoir accéder normalement à tout un tas de commerces et de lieux pourtant essentiels.



Des démarches administratives trop lourdes

Si tous ces problèmes sont importants et occupent une place de choix dans la vie des handicapés, ce comité interministériel a déjà annoncé qu’il se pencherait principalement sur la question des démarches administratives nécessaires à l’obtention des aides dédiées aux personnes handicapées. Elles sont jugées lourdes, fastidieuses et parfois même, humiliantes.



