Article publié le 06/11/2019 à 02:00 | Lu 67 fois Colocationseniors.fr : une communauté pour l'habitat solidaire des seniors L’association Un Toit Partagé (spécialisée dans la cohabitation senior) vient de lancer une plateforme internet baptisée colocationseniors.fr qui s’annonce comme une communauté en ligne de l’habitat solidaire des personnes de 55 ans et plus.

En 2017, l’association lançait -avec ses modestes moyens- une plateforme de rencontres autour de l’habitat solidaire des 55 ans et plus, allant de la colocation entre seniors à la cohabitation intergénérationnelle.



En près de deux ans et demi, ce sont plus de 7.000 personnes en provenance de toute la France qui se sont inscrites sur ce site internet. Avec toutes les sortes de profils et des catégories socio-professionnelles.



Suite à ce succès, l’association a cherché des financements pour aller encore plus loin. C’est chose faite. Et aujourd’hui, Un Toit Partagé propose une toute nouvelle plateforme qui se compose d’un réseau social (qui facilite la création de liens inter et intragénérationnels), d’une partie petites annonces de chambre (chez l’habitant ou de type logements évolutifs), d’un espace d’accès à des services et informations sélectionnés qui contribuent à faire des économies et à favoriser le bien-vieillir (complémentaires santé moins chères, assurances logement adaptée, bail type, quand contacter un CCAS, quand contacter son département, …).



Actuellement, cette plateforme revendique 3.338 profils actifs. Grâce aux améliorations à venir, les responsables espèrent séduire quelques 10.000 personnes dans les mois à venir ! Et de préciser que « cette plateforme se veut bienveillante, respectueuse et solidaire envers ses aînés et contribuer ainsi à ce que chacun puisse évoluer dans un environnement inclusif ».











