Article publié le 13/01/2021 à 17:44 | Lu 520 fois Colloc Marbeau : une belle colocation senior à Brive





Une belle et grande maison des années 30 du centre-ville de Brive dans l’Indre propose six chambres et des espaces communs pour des seniors qui souhaitent vivre une retraite autrement. Un concept qui existe déjà depuis quelques années et qui se développe grâce à ce type de projet.





Ce nouveau projet baptisé Colloc Marbeau est né à Brive dans l’Indre. Il s’agit d’une grande et belle maison 1930 dotée de six grandes chambres avec leurs sanitaires dédiés, plusieurs très grands salons, deux cuisines, une terrasse et un jardin (possibilité de potager), une chambre d'amis partagée, une voiture partagée et un vaste espace d'activités...



Le tout à partir de 840 euros par chambre (décorées mais vous pouvez apporter vos meubles et votre décoration) permettant d’accueillir de six à huit personnes. L’idée étant de proposer à de colocataires de 60 ans et plus une alternative proche de ce que propose les résidences seniors mais à taille humaine, en petit comité.



Le mode de vie en colocation est désormais au point. Il satisfait d’ailleurs de plus en plus de personnes d'âge actif (25-65 ans) qui vivent de cette manière, par choix : pour ne pas être seul. Pour partager.



Depuis quelques années déjà, quelques projets ont également fleuri pour les seniors qui eux-aussi peuvent profiter avec leurs congénères de tous les avantages de la colocation : indépendance dans des chambres agréables, habitat dans des lieux uniques, remède à la solitude grâce à une vie à plusieurs dans un climat de bienveillance dans un espace adapté.



Tél 06 59 95 44 99

14 boulevard du Docteur Marbeau 19100 Brive

contact@coloc-marbeau.fr

www.coloc-marbeau.fr Cela fait déjà une quinzaine d’années que l’habitat partagé (ou colocation ou cohabitation) a le vent en poupe. Jeunes avec jeunes, seniors avec seniors ou jeunes avec seniors… Les schémas sont aussi divers et variés que les concepts et les nouvelles idées.Ce nouveau projet baptisé Colloc Marbeau est né à Brive dans l’Indre. Il s’agit d’une grande et belle maison 1930 dotée de six grandes chambres avec leurs sanitaires dédiés, plusieurs très grands salons, deux cuisines, une terrasse et un jardin (possibilité de potager), une chambre d'amis partagée, une voiture partagée et un vaste espace d'activités...Le tout à partir de 840 euros par chambre (décorées mais vous pouvez apporter vos meubles et votre décoration) permettant d’accueillir de six à huit personnes. L’idée étant de proposer à de colocataires de 60 ans et plus une alternative proche de ce que propose les résidences seniors mais à taille humaine, en petit comité.Le mode de vie en colocation est désormais au point. Il satisfait d’ailleurs de plus en plus de personnes d'âge actif (25-65 ans) qui vivent de cette manière, par choix : pour ne pas être seul. Pour partager.Depuis quelques années déjà, quelques projets ont également fleuri pour les seniors qui eux-aussi peuvent profiter avec leurs congénères de tous les avantages de la colocation : indépendance dans des chambres agréables, habitat dans des lieux uniques, remède à la solitude grâce à une vie à plusieurs dans un climat de bienveillance dans un espace adapté.Tél 06 59 95 44 9914 boulevard du Docteur Marbeau 19100 Brive









Dans la même rubrique < > Monte-escalier : pour un usage sécurisé des escaliers ! Hiver : des dangers du monoxyde de carbone Les demandes de viager explosent depuis la pandémie mais gare aux abus de faiblesse