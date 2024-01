Collier de téléassistance Géoveille : le nouveau dispositif qui renforce la sécurité des seniors ! Europ Assistance La Téléassistance vient de lancer un nouveau dispositif de téléassistance pour mieux répondre aux besoins des seniors en matière de sécurité et d’autonomie. Il s’agit du Géoveille, un collier révolutionnaire qui embarque des nouveautés, dont la plupart ont été demandés par les clients de la marque. Tour d’horizon de cette nouvelle solution de téléassistance pour les personnes âgées.







Le Géoveille en bref !



Notamment, beaucoup de seniors souhaitent bénéficier de déclencheurs à porter sur soi, surtout un détecteur de chute efficace. L’écran rétro-éclairé quant à lui affiche le niveau de charge de la batterie, l’heure et le nombre de pas (podomètre).



Ce nouveau collier de téléassistance de couleur bleu pèse seulement 47 grammes et mesure 64 x 45 x 17 mm. De ce fait, les seniors peuvent le porter à la maison, mais aussi à l’extérieur sans compromettre leur confort.



Le dispositif d’alerte dispose d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés. Il est livré avec des accessoires pratiques comme un socle de chargement, une dragonne tour de cou et une dragonne porte-clefs. L’autonomie de sa batterie est de 3 jours, mais le fabricant recommande de le recharger tous les soirs.





Les fonctionnalités du Géoveille



Grâce à ses déclencheurs, le Géoveille permet d’entrer en relation avec un téléassistant professionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



Il suffit d’appuyer sur le bouton d’alarme placé dans le pendentif pour envoyer une alarme ainsi que la position GPS au plateau de téléassistants d’Europ Assistance La Téléassistance.



Grâce au podomètre ou compteur de pas intégré, le senior peut se maintenir en forme dans de meilleures conditions. Ce nouveau dispositif permet aussi d’envoyer une demande de rappel à un proche tout en indiquant la position GPS du senior ayant besoin d’aide.





Les atouts du Géoveille



Europ Assistance La Téléassistance a conçu ce collier de téléassistance pour offrir aux personnes âgées une sécurisation à domicile, mais aussi en déplacement. D’ailleurs, ce dispositif respecte la norme IP67 en termes d’étanchéité.



En clair, il continue de fonctionner même lors des sorties en temps pluvieux, dans la piscine, à la mer, etc. En outre, la mise en relation avec le service de téléassistance reste disponible à tout moment pour que les utilisateurs puissent bénéficier d’une aide en cas de chute ou de malaise, quels que soient l’heure et le jour.



Les seniors qui adoptent cette solution mobile peuvent bénéficier d’une écoute bienveillante et d’échanges conviviaux avec des téléassistants compétents le cas échéant.



