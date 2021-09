Article publié le 09/09/2021 à 01:00 | Lu 4623 fois Colivio : ce concept de domicile partagé pour ainés dépendants accueille ses premiers habitants





La crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an et demi a permis d’éveiller les consciences quant à l’isolement, à la solitude de nos ainés et à leur besoin d’accompagnement. Pour lutter contre tout cela, maintenir le lien social et offrir un service d’assistance permanent auprès des personnes âgées, la société Colivio propose son concept de domiciles partagés et accueille ses tous premiers habitants, membres de l’association Dinita. Détails.

Au désir des Français de vieillir à domicile, au refus ou à l’impossibilité parfois d’entrer en maison de retraite, de nombreuses initiatives (alternatives) se mettent en place sur le marché et notamment celle

de créer des domiciles partagés pour seniors. Il existe déjà de nombreuses expériences depuis quelques années déjà.



D’une manière générale, ces domiciles partagés permettent aux ainés de bénéficier d’un accompagnement permanent mutualisé tout en conservant une plus grande liberté de choix que

dans les établissements traditionnels.



Dans cet esprit, l’entreprise Colivio crée et gère des domiciles partagés destinés aux personnes âgées en perte d’autonomie. Plus concrètement, huit habitants bénéficient d’un grand espace privatif avec salle de bain et partagent des pièces de vie communes pour y passer le temps qu’ils souhaitent.



Des auxiliaires de vie se relaient jour et nuit pour les accompagner, les soutenir et les soulager. Loin de l’insécurité et de l’isolement du domicile traditionnel, loin de l’infantilisation et de la perte de libre-arbitre souvent décriées en établissement, ce concept offre une expérience de vie focalisée sur les aspirations individuelles en s’appuyant sur les bienfaits de la mutualisation et du vivre ensemble.



Le premier domicile partagé de Colivio a été inauguré à Lourdes (65) au printemps dernier. Il accueille en cette rentrée 2021 ses tous premiers habitants. Implanté au sein d’un bâtiment historique en plein cœur de la ville, ce lieu de vie est composé d’un habitat inclusif pour personnes en situation de handicap porté par l’association Le Club des Six, de logements et d’un espace de coworking, épicerie solidaire et lieu d’expositions.



L’appartement est composé d’espaces privatifs indépendants pour chaque habitant, une pièce de vie commune (cuisine, salon, salle à manger) et d’un plus petit salon plus intime où les habitants peuvent recevoir de la visite.



Plusieurs ouvertures dont une à Enghien-les-Bains (95) en région parisienne devraient suivre prochainement.









