Cogedim Club : ouverture de ses résidences aux courts séjours

Le groupe Cogedim Club, spécialisé dans les résidences services pour les seniors lance une offre de séjours « courte durée » pour les seniors et personnes âgées désireux de prendre des vacances d’été dans un environnement sécurisé, agréable et adapté à leur style de vie.

La plupart des enseignes de résidences services pour les seniors proposent des offres de courts séjours. Une manière comme une autre de prendre des vacances mais aussi et surtout, un bon moyen de faire découvrir ce type d’hébergement à de futurs clients potentiels !



En cet été 2020, c’est au tour de Cogedim Club d’ouvrir ses résidences aux courts séjours. Quelle que soit la destination, de la riviera bretonne à l’authenticité de l’arrière-pays provençal en passant par les

grands espaces alpins, l’ensemble des structures propose une « villégiature dans un cadre à l’esprit « Maison de famille ».



Naturellement, il s’agit des mêmes logements que ceux qui y vivent à l’année. Des appartements indépendants, spécialement adaptés avec des animations et des espaces communs qui aident à créer et maintenir du lien entre les résidents.



Comme toujours, différents types d’animations et de services sont proposés afin de faciliter le quotidien de ses résidents. Toutefois, un socle commun de services est inclus dans le prix de la location : la présence du personnel 24h/24 et une conciergerie-réception qui rend de nombreux services, comme appeler un taxi, distribuer le courrier, prendre un rendez-vous ou chercher un médecin.



D’autres services sont proposés à la carte, comme une formule pension ou demi-pension au restaurant de la résidence avec un chef qui mitonne les repas sur place avec des produits locaux et de saison.



« Échanges, partage et convivialité, nos séjours « courte durée » permettent d’éviter que les seniors isolés ne le soient plus encore en période d’été, mais c’est aussi l’opportunité de passer tout simplement des vacances « clé en main » et de découvrir la vie telle qu’elle est dans nos résidences : simple et conviviale » indique Jérôme Navarre, directeur général de Cogedim Club.



Pour ceux qui ne se sentent plus d’aller dans les hôtels-clubs ou les resorts. Une bonne alternative qui s’inscrit totalement dans le fait que cette année, les Français resteront en grande majorité en France.









