Cogedim Club : bien-vieillir avec la marche active Alors que le concept des résidences services pour les seniors a le vent en poupe, les responsables de ces établissements cherchent en permanence de nouvelles activités à proposer à leurs clients. Dans cet esprit, le groupe Cogedim Club vient de signer un partenariat avec le PRIF et Kiplin pour sensibiliser les seniors résidents aux bienfaits de l'activité physique.

Il n’y a aucun doute, pratiquer une activité physique régulière favorise le bien-vieillir. Toutes les études le montrent et ce, quelque soit l’âge et notre état de santé. Par ailleurs, il faut savoir qu’il n’est pas impossible de reprendre une activité physique alors que cela fait des lustres que l’on ne s’est pas étiré ou que l’on n’a pas fait quelques longueurs de piscine. Même tardivement, reprendre le sport est bon pour la santé !



Bien conscient de l’importance de se bouger pour bien vieillir, le groupe de résidence services seniors Cogedim Club a décidé de « bousculer » ses clients en s’associant à l’application connectée Kiplin, proposée dans le cadre du programme « + de pas » du PRIF.



Le but étant bien évidemment de pousser les seniors à faire de l’exercice et à lutter contre la sédentarité ce, afin de favoriser le bien-vieillir. Mise en place depuis fin avril dans quatre résidences Franciliennes, cette solution vise à rendre l’activité physique plus ludique. Elle est actuellement en cours d’expérimentation.



Dans la pratique, il s’agit de mesurer l’activité physique quotidienne par le biais de podomètres connectés pour embarquer les seniors dans un voyage virtuel et collectif ou de calculer le cumul de pas en km pour vivre virtuellement un parcours préalablement choisi (parcourir la Route 66, réaliser un Tour de France...).



Comme le souligne Benoit Fagnou de chez Kiplin : « bouger, c’est indispensable pour la santé. Lever les bras pour attraper quelque chose, se pencher, bien lever les pieds quand on marche... Ces gestes qui nous semblent anodins deviennent un défi lorsque l’on prend de l’âge. Nous utilisons le digital pour rendre l’activité plus ludique. En travaillant auprès des résidences seniors, nous proposons aux résidents un moyen convivial de promouvoir une activité physique régulière et adaptée à tous, tout en réduisant la fracture numérique ».



Au programme :

-5 séances d’1H30 comprenant 30min d’initiation aux nouvelles technologies et 1H d’activité physique encadrée par des enseignants en activités physiques adaptées,

-la création d’un site internet intuitif et adapté aux seniors pour suivre l’atelier, consulter son activité physique et participer à des mini-jeux ludiques.