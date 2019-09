Article publié le 10/09/2019 à 01:00 | Lu 108 fois Citivie : du nouveau dans les résidences-seniors avec une première adresse à Béziers La nouvelle marque de résidence-services pour seniors vient d’ouvrir sa première adresse à Béziers : la résidence des poètes, 120 appartements destinées à des seniors autonomes en recherche d’une solution de logement sur-mesure ouverte sur l’extérieur. Une grande tendance depuis une dizaine d’années. Probablement la première d’une longue série.

Depuis quelques années, les résidences-services pour seniors ont le vent en poupe. Une grande tendance qui s’est installée sur le marché immobilier « senior » et une tendance qui devrait durer dans le temps tant ce concept d’habitat est adapté aux besoins et envies des 60 ans et plus.



Comme ses concurrents, Citivie -dont l’ambassadrice est la fameuse speakerine Denise Fabre- répond à une demande croissante de la part des seniors encore autonomes en quête d’une solution de logements adaptés à leurs besoins, sécurisés, avec des services leur assurant confort, épanouissement physique et intellectuel.



« L’ambition de Citivie est d’offrir aux résidents l’opportunité de vivre leur vieillesse en apprenant à se redécouvrir autrement et de débuter ainsi un nouveau chapitre de leur vie » assure l’enseigne dans son communiqué.



La première résidence du groupe a ouvert ses portes en avril dernier et compte déjà 80 résidents. « Vitrine de la marque Citivie, elle est pleinement conçue comme un lieu d’expériences, favorisant la vie sociale et impulsant l’énergie de vivre » précise encore le communiqué.



Un espace de vie modulable a été conçu pour favoriser la vie sociale. Il est équipé d’un vidéo projecteur, d’un système de sonorisation et d’une piste de danse. Il peut notamment accueillir les associations locales et toutes les activités organisées au quotidien pour les résidents.



Un forum des associations sera d’ailleurs organisé lors de l’inauguration accueillant 6 partenaires (autour des thèmes sports et loisirs, des services d’aide à domicile, etc.). L’offre intègre aussi des ateliers culturels et artistiques à l’extérieur (sorties, spectacles, visites guidées, etc.).



La résidence est dotée d’un bar et d’un restaurant où les repas, préparés sur place par un Chef à partir de produits frais et de qualité, peuvent être partagés avec familles et amis. Les résidents et les invités profitent d’un libre-service avec plusieurs entrées et desserts au choix.



La résidence, entièrement climatisée, dispose de 120 appartements T1 ou T2 de 22 m2 à 51 m2 avec balcon ou terrasse. Tous les appartements bénéficient de chambres, simples ou doubles, élégantes et confortables, équipées d’une salle de bain avec douche à l’italienne et d’une cuisine équipée avec électroménager.



Les résidents peuvent également profiter d’un espace de beauté avec salon de coiffure et esthétique, d’une salle de kinésithérapie, d’une salle de fitness et d’un Spa (avec hammam, jacuzzi), d’espaces de détente intérieurs et extérieurs. Les bibliothèques et les salons invitent quant à eux au repos et à la conversation. Une agence de services à la personne est aussi intégrée à la résidence.



Autre point important : les résidents sont assurés que les espaces communs sont totalement sécurisés grâce à des caméras de vidéo-surveillance et un personnel présent 24h/24 et 7jrs/7. Toutes les chambres sont en outre équipées d’un coffre-fort.



Située à Béziers dans le quartier d’Hours, la Résidence des Poètes est à 15 km de la mer méditerranée et de ses plages et à 50 km des montagnes du Haut Languedoc. Les résidents ont par ailleurs toutes les commodités à proximité. Ils sont à quelques minutes du centre historique de Béziers, à 3 min de la gare et en face du centre commercial Polygone et de ses nombreuses boutiques, restaurants et loisirs.



Résidence Séniors des Poètes

Quartier de l’Hours,

9 rue du Tunnel,

34500 Béziers











