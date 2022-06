Article publié le 20/06/2022 à 03:59 | Lu 164 fois Cinq types de stores et quelques conseils pour les utiliser





Si vous voulez habiller vos fenêtres, il existe plusieurs options. Après leur succès passé, on met désormais les rideaux de côté au profit des stores. Qu’ils soient en tissu, en bois, en métal ou en plastique, ils sont modulables, polyvalent et décoratifs. Au final, vous trouverez toujours un store adapté à chaque pièce. Il suffit pour cela de tenir compte de ses fonctionnalités, de vos besoins et de vos envies de déco. Dans ce mini guide, nous décrirons cinq types de stores et vous donnerons des conseils pour les utiliser au mieux chez vous :

1. Stores vénitiens en bois

Tout d’abord, les stores vénitiens en bois. On les trouve dans de nombreuses essences, des plus claires aux plus foncées. Il existe même des versions en bambou, en bois coloré ou encore, en imitation bois. Ainsi, il est possible d’installer ces stores dans n’importe quelle pièce, même humide.



Les lamelles horizontales des stores vénitiens présentent plusieurs avantages. Elles sont excellentes pour créer de l'intimité et contrôler la lumière tout au long de la journée. Ces fines lames sont facilement inclinables et l'ensemble du store peut être relevé et abaissé pour une meilleure vue sur l'extérieur. Il est même possible de motoriser un store vénitien en bois, pour encore plus de confort.



Les designers d’intérieur recommandent souvent ces habillages en bois car ils apportent la beauté de la nature à l'intérieur. Ils ajoutent aussi une certaine élégance à la pièce. Selon la finition choisie, l’esthétique sera chaleureuse et confortable ou, au contraire, plus énergique.



Même si les stores vénitiens en bois s’intègrent à tous types d’intérieurs, ils conviennent particulièrement à certains styles. Par exemple : scandinave, japonais, milieu du siècle (mid-century) ou encore «



Et, en plus d'ajouter des touches naturelles à la maison, ils peuvent même être respectueux de l'environnement. Assurez-vous alors que le bois soit écoresponsable, provenant d’une exploitation durable. Rappelons que des options en PVC et en matériaux composites écologiques sont également disponibles.



2. Stores verticaux

Contrairement aux stores vénitiens, les stores verticaux (ou californiens) se composent de larges lamelles fixées à la verticale. On les fait alors coulisser latéralement pour ajuster la luminosité et la vue. Il est aussi possible de modifier l’inclinaison des lames selon le rendu souhaité.



Pour les designers d’intérieur, les stores verticaux sont un choix judicieux pour les grands espaces. Typiquement, ils sont parfaits sur une baie vitrée, une fenêtre allant du sol au plafond ou une porte vitrée coulissante.



Alors que les stores vénitiens en bois sont orientés parallèlement au sol, les stores verticaux sont allongés. Cela donne l'impression que la pièce est plus grande, en apportant une touche de sophistication. De plus, les stores verticaux sont souvent plus abordables et plus faciles à réparer. Ces attributs en font alors un choix judicieux pour les nouveaux propriétaires.



Enfin, bien que son style puisse sembler dépassé, cet habillage revient au goût du jour. Il a connu son pic de popularité Tout d’abord, les stores vénitiens en bois. On les trouve dans de nombreuses essences, des plus claires aux plus foncées. Il existe même des versions en bambou, en bois coloré ou encore, en imitation bois. Ainsi, il est possible d’installer ces stores dans n’importe quelle pièce, même humide.Les lamelles horizontales des stores vénitiens présentent plusieurs avantages. Elles sont excellentes pour créer de l'intimité et contrôler la lumière tout au long de la journée. Ces fines lames sont facilement inclinables et l'ensemble du store peut être relevé et abaissé pour une meilleure vue sur l'extérieur. Il est même possible de motoriser un store vénitien en bois, pour encore plus de confort.Les designers d’intérieur recommandent souvent ces habillages en bois car ils apportent la beauté de la nature à l'intérieur. Ils ajoutent aussi une certaine élégance à la pièce. Selon la finition choisie, l’esthétique sera chaleureuse et confortable ou, au contraire, plus énergique.Même si les stores vénitiens en bois s’intègrent à tous types d’intérieurs, ils conviennent particulièrement à certains styles. Par exemple : scandinave, japonais, milieu du siècle (mid-century) ou encore « boho ». En effet, ces habillages dégagent une sensation de naturel et de lumière qui correspond tout à fait à ces designs d’intérieur.Et, en plus d'ajouter des touches naturelles à la maison, ils peuvent même être respectueux de l'environnement. Assurez-vous alors que le bois soit écoresponsable, provenant d’une exploitation durable. Rappelons que des options en PVC et en matériaux composites écologiques sont également disponibles.Contrairement aux stores vénitiens, les stores verticaux (ou californiens) se composent de larges lamelles fixées à la verticale. On les fait alors coulisser latéralement pour ajuster la luminosité et la vue. Il est aussi possible de modifier l’inclinaison des lames selon le rendu souhaité.Pour les designers d’intérieur, les stores verticaux sont un choix judicieux pour les grands espaces. Typiquement, ils sont parfaits sur une baie vitrée, une fenêtre allant du sol au plafond ou une porte vitrée coulissante.Alors que les stores vénitiens en bois sont orientés parallèlement au sol, les stores verticaux sont allongés. Cela donne l'impression que la pièce est plus grande, en apportant une touche de sophistication. De plus, les stores verticaux sont souvent plus abordables et plus faciles à réparer. Ces attributs en font alors un choix judicieux pour les nouveaux propriétaires.Enfin, bien que son style puisse sembler dépassé, cet habillage revient au goût du jour. Il a connu son pic de popularité dans les années 80 et 90 , mais l’utilisation de nouveaux matériaux pour ses lames lui ont donné un nouveau souffle.

3. Stores enrouleurs

Parfois appelé « store solaire intérieur », le store enrouleur se compose de tissu plus ou moins opaque. En fibre naturelle ou synthétique, il peut être transparent, tamisant ou opacifiant. Le choix de l’opacité dépend de votre besoin et de vos goûts. Il existe même des modèles thermiques et/ou acoustiques.



Fixé sur le montant de la fenêtre ou au-dessus, le store enrouleur est très modulable. Il s’enroule et se déroule autour de son axe à l’aide d’un cordon ou d’une ficelle. Si vous ne voulez pas percer de trou, sachez qu’on trouve aussi des versions sans perçage. Par exemple, le site de



En général, on apprécie ce type d’habillage en textile pour plusieurs raisons. D’abord, il permet d’ajuster la lumière en toute simplicité. Et en filtrant les rayons vifs du soleil, il aide à garder la température intérieure à un niveau agréable. Encore plus s’il est isolant.



Par ailleurs, les décorateurs d’intérieur recommandent le store enrouleur pour une fenêtre à la française. Et si vous optez pour un matériau synthétique doté du bon traitement, il résistera à la chaleur, à l'eau et aux moisissures. Pratique pour la cuisine et la salle de bain !



4. Stores plissés (ouverture à sens unique ou double)

Aussi connu sous le nom de « store TDBU » (Top Down Bottom Up), le store plissé est le seul habillage qui puisse s’ouvrir à la verticale de haut en bas ou de bas en haut. Concrètement, il n’est fixé que dans des glissières latérales, ce qui lui permet de coulisser en dévoilant le haut ou le bas de la vitre. Bien sûr, vous pouvez aussi le fermer totalement pour masquer la fenêtre. La manipulation se fait à la main ou avec une manivelle.



On trouve aussi des stores plissés avec une ouverture à sens unique. Dans ce cas, ils offrent un rendu à mi-chemin entre le vénitien et l’enrouleur.



En pratique, un store plissé avec système à double sens est parfait si vous souhaitez préserver votre intimité tout en laissant entrer la lumière de dehors. Du fait de son mécanisme double, il offre aussi une grande flexibilité – supérieure aux autres stores.



On conseille ce style de stores pour les fenêtres qui donnent directement sur un trottoir. Ainsi, la lumière naturelle peut entrer dans la pièce par la partie supérieure de la fenêtre. Tandis que la partie basse, soumise aux vis-à-vis, est masquée.



5. Stores bateau

Enfin, le store bateau est celui qui s’apparente le plus à un rideau traditionnel. Il se compose de tissu fluide, qui se replie en hauteur en offrant un beau drapé. Comme l’enrouleur, il peut être occultant, voile ou tamisant, selon vos préférences.



Ces stores sont délicats et légers, et s'accordent bien avec un look de maison de plage. Apportant une touche décorative à la fenêtre, ils s’assortissent à merveille avec un voilage. Ainsi, vous pouvez monter en partie le store bateau, tout en conservant assez d’intimité. Parfois appelé « store solaire intérieur », le store enrouleur se compose de tissu plus ou moins opaque. En fibre naturelle ou synthétique, il peut être transparent, tamisant ou opacifiant. Le choix de l’opacité dépend de votre besoin et de vos goûts. Il existe même des modèles thermiques et/ou acoustiques.Fixé sur le montant de la fenêtre ou au-dessus, le store enrouleur est très modulable. Il s’enroule et se déroule autour de son axe à l’aide d’un cordon ou d’une ficelle. Si vous ne voulez pas percer de trou, sachez qu’on trouve aussi des versions sans perçage. Par exemple, le site de Domondo vend des stores enrouleurs classiques ou jour/nuit avec des crochets non invasifs ou des bandes adhésives.En général, on apprécie ce type d’habillage en textile pour plusieurs raisons. D’abord, il permet d’ajuster la lumière en toute simplicité. Et en filtrant les rayons vifs du soleil, il aide à garder la température intérieure à un niveau agréable. Encore plus s’il est isolant.Par ailleurs, les décorateurs d’intérieur recommandent le store enrouleur pour une fenêtre à la française. Et si vous optez pour un matériau synthétique doté du bon traitement, il résistera à la chaleur, à l'eau et aux moisissures. Pratique pour la cuisine et la salle de bain !Aussi connu sous le nom de « store TDBU » (Top Down Bottom Up), le store plissé est le seul habillage qui puisse s’ouvrir à la verticale de haut en bas ou de bas en haut. Concrètement, il n’est fixé que dans des glissières latérales, ce qui lui permet de coulisser en dévoilant le haut ou le bas de la vitre. Bien sûr, vous pouvez aussi le fermer totalement pour masquer la fenêtre. La manipulation se fait à la main ou avec une manivelle.On trouve aussi des stores plissés avec une ouverture à sens unique. Dans ce cas, ils offrent un rendu à mi-chemin entre le vénitien et l’enrouleur.En pratique, un store plissé avec système à double sens est parfait si vous souhaitez préserver votre intimité tout en laissant entrer la lumière de dehors. Du fait de son mécanisme double, il offre aussi une grande flexibilité – supérieure aux autres stores.On conseille ce style de stores pour les fenêtres qui donnent directement sur un trottoir. Ainsi, la lumière naturelle peut entrer dans la pièce par la partie supérieure de la fenêtre. Tandis que la partie basse, soumise aux vis-à-vis, est masquée.Enfin, le store bateau est celui qui s’apparente le plus à un rideau traditionnel. Il se compose de tissu fluide, qui se replie en hauteur en offrant un beau drapé. Comme l’enrouleur, il peut être occultant, voile ou tamisant, selon vos préférences.Ces stores sont délicats et légers, et s'accordent bien avec un look de maison de plage. Apportant une touche décorative à la fenêtre, ils s’assortissent à merveille avec un voilage. Ainsi, vous pouvez monter en partie le store bateau, tout en conservant assez d’intimité.







Dans la même rubrique < > Les rosés de l'été 2022, deuxième chapitre Les rosés de l'été 2022, premier chapitre