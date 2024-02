Cigarette électronique : les conseils d'un spécialiste pour bien débuter son sevrage tabagique Nombreux sont les Français qui souhaitent arrêter de fumer. Mais, au regard de leur niveau de dépendance, le défi est trop grand et seule, la volonté ne suffit pas pour y arriver. Il faudra trouver une alternative qui comblera l’envie de fumer. Selon les différentes études menées et les témoignages recueillis, la solution semble être trouvée : la cigarette électronique. Cependant, il faut comprendre son fonctionnement pour mieux s’en servir. Dans cet article, vous trouverez des conseils d’un professionnel sur la bonne utilisation de l’e-cigarette.







Pourquoi la cigarette électronique est-elle le meilleur choix pour débuter son sevrage tabagique ?

Selon ce spécialiste venant de l’équipe



Vous réalisez le même geste et conservez le même plaisir. La différence est que la santé du vapoteur n’est plus exposée aux inhalations des substances nocives.



L’avantage majeur de la cigarette électronique est le caractère moins toxique qu’elle présente. Selon le ministère de la Santé britannique, l’e-cig serait 95% moins dangereuse que le tabac. D’après des études réalisées par d’éminents chercheurs, 70% des anciens fumeurs ayant utilisé l’e-cigarette affirmeraient avoir réussi leur sevrage tabagique.



Opter pour l’e-cig, c’est choisir un appareil pratique. Contrairement à la cigarette classique, l’e-cigarette n’a pas besoin d’un cendrier. Sa vapeur n’est pas produite par une combustion, mais grâce à un processus de chauffage et de vaporisation du e-liquide.



Avec la cigarette électronique, dites adieu aux odeurs du tabac, de votre bouche, sur vos vêtements ou dans votre voiture.



Quel type de cigarette électronique choisir pour entamer son sevrage tabagique ?

Sur le marché, différents types de cigarettes électroniques sont disponibles. Pour choisir un matériel qui vous aide à passer à la vape, il est essentiel de connaître votre consommation journalière du tabac.



On distingue deux catégories d’e-cig : les modèles pods et boxs. Les cigarettes électroniques pods sont dédiées aux petits vapoteurs. Très discrets, ils offrent une durée de charge moins importante. Pour les gros vapoteurs, les modèles boxs représentent une meilleure option.



Ils sont gages d’autonomie, de puissance et de polyvalence. Ces modèles de cigarettes offrent la possibilité de régler le volume de vapeur produite selon votre envie et l’environnement.



Comment choisir son e-liquide ?

Le e-liquide est composé de 4 éléments. Le premier est le propylène glycol ou PG. Lorsque ce constituant domine la composition à 80%, la cigarette électronique produit une vapeur fine qui restitue la saveur des arômes choisis. Une association du PG avec la nicotine donne la sensation d’un picotement dans la gorge.



Le deuxième composant est la glycérine végétale ou VG. Une dominance de cet élément dans l'e-liquide produit une vapeur dense au goût sucré. Contrairement au PG, la VG atténue la sensation de picotement au fond de la forge.



Le troisième constituant du e-liquide, ce sont des arômes alimentaires. Ils sont présents à hauteur de 3 à 15%. Ils procurent de la saveur à la vapeur dégagée de votre vapoteuse. Enfin, le quatrième composant est la nicotine, essentielle dans le e-liquide. Extraite à partir des feuilles de tabac, son taux varie selon l’expérience consommateur.



Quel taux de nicotine choisir pour entamer son sevrage tabagique ?

Dans la majorité des cas, il existe 4 dosages de nicotine pour les e-liquides. Le premier niveau correspond à un e-liquide composé de 3 mg/ml de nicotine. C’est le taux le plus faible et celui recommandé aux fumeurs occasionnels qui consomment en moyenne 5 cigarettes par jour.



Le deuxième niveau de dosage équivaut à un e-liquide de 6 mg/ml. Cette faible quantité de nicotine correspond aux fumeurs extra light. Il s’agit des personnes capables de consommer 10 cigarettes par jour.



Le troisième dosage correspond à un e-liquide intégrant 12 mg/ml de nicotine. Cette quantité moyenne convient aux consommateurs de cigarettes light. Cela concerne les personnes pouvant fumer entre 10 et 20 cigarettes par jour. Ce taux de nicotine favorise une transition du tabac à la vape en douceur.



Article publié le 19/02/2024 à 01:00 | Lu 125 fois



