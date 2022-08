Choisy-le-Roi : une femme de 79 ans poignarde son agresseur

Notre monde devient de plus en plus violent. Et contrairement à ce que racontent de nombreux hommes politiques, il ne s’agit pas uniquement d’un « sentiment d’insécurité » mais d’un état de fait qui ne fait qu’empirer avec les années.



Nos villes et nos rues sont dangereuses, d’autant que la plupart du temps, les agresseurs se moquent bien des conséquences et savent pertinemment que les risques qu’ils encourent sont assez faibles. Naturellement, ils attaquent toujours les plus faibles. Donc les personnes âgées en premier lieu.



Jusqu’au jour où… Ainsi, selon cet article du Parisien, un couple de personnes âgées qui a été attaqué par trois individus dimanche dernier dans la soirée à Choisy-le-Roi a riposté ! La femme de 79 ans voyant son mari de 85 ans, agressé (l’agresseur lui assène de nombreux coups de pied) a sorti un couteau et poignardé l’un des malfrats au flanc gauche ! Le blessant grièvement.



« Médusés, les deux complices n’essaient même pas de porter secours à leur camarade et prennent la fuite à toutes jambes. Très vite, des passants neutralisent l’agresseur, allongé à deux pas du vieil homme, qui souffre notamment d’une plaie ouverte sur le crâne » précise l’article du Parisien.



L’agresseur a été placé en garde à vue. Espérons juste que la vieille dame ne sera pas inculpée pour agression...