Article publié le 22/03/2019 à 01:00 | Lu 168 fois Chocolats de Pâques : avec des cacaos du Brésil, du Ghana ou de Java Les œufs de Pâques font partie d’une tradition ancrée dans le paysage gastronomique français. Quitte à être gourmand, autant choisir des produits de qualité fabriqués par des maisons qui privilégient des cacaos venant des meilleurs terroirs. C’est ce que nous propose la Maison du Chocolat.

Le Brésil, le Ghana et Java : voilà les trois crus de cacao qui rentrent dans la fabrication des œufs de Pâques de Nicolas Cloiseau, le créateur des spécialités de la Maison du Chocolat.



Trois provenances qui induisent trois saveurs différentes. Du Brésil, un chocolat noir rond et fruité qui abrite un praliné aux amandes, noisettes et biscuits caramélisés ; du Ghana, un chocolat noir intense, épicé, chaleureux, abrite un praliné puissant aux éclats de noix de pécan caramélisées ; dans un autre registre, le chocolat de Java fondant comme un chocolat au lait renferme une bouchée de praliné aux éclats de noix de cajou caramélisées alternant le chocolat noir et le chocolat au lait.



Dans un autre registre, la Maison du Chocolat nous fait découvrir six nouvelles compositions de tablettes de chocolat. Modernes, ces tablettes miniatures se distinguent par une architecture nouvelle où seule une incision détermine la part des gourmands.



Tapage noisette, Passion vibrante, Pécan blondinet, Cavale fruits secs, Noisettes démentes et Blanc frissonnant, autant de noms qui soulignent la folie de cette nouvelle collection gourmande. Chocolat noir ou au lait, éclats de noisettes, fruits secs, riz soufflé, noix de pécan sont parmi les principaux ingrédients de cette nouvelle folie de la Maison du Chocolat.



Joël Chassaing-Cuvillier











