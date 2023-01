Chiropraxie : un "crack" sonore est-il un gage d'efficacité ?

Cette étude a été menée dans le but d’évaluer et de mettre à jour les preuves relatives au rôle potentiel des craquements lors des traitements par manipulations vertébrales. Pour ce faire, plusieurs bases de données ont été consultées pour rechercher des études pertinentes sur l’impact des craquements audibles pendant des manipulations vertébrales.De cette recherche sont ressortis cinq articles qui rapportent tous des résultats similaires : quelle que soit la zone de la colonne vertébrale manipulée ou la durée du suivi, il n'y aIl est même établi que la diminution de la perception de la douleur (ou effet hypoalgésique) après manipulation vertébrale intervient indépendamment du craquement sonore.Bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus parmi les chiropracteurs sur l'association entre un bruit sec et l'évolution de la douleur, les connaissances sur les craquements ont progressé. Cette revue suggère que la présence ou l'absence d'un craquement audible n'est peut-être pas importante pour l'évolution de la douleur traitée par manipulation vertébrale.