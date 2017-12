Chine : quand les ainés squattent les karaokés

Voici une tendance qui semble s’installer en Asie, en tout cas en Chine et au Japon… Pendant des heures, des personnes âgées s’installent dans des lieux de type cafétaria où elles consomment peu et pas cher, mais où elles peuvent se retrouver entre amis et passer du temps ensemble et au chaud.



On connaissait déjà ce phénomène au Japon où les anciens s’installent des heures et des heures dans les Mcdo ou à Shanghai où des retraités squattent la cafétaria d’Ikéa toute la journée. Un nouvel article de Xinhuanet indique qu’à Pékin, les personnes âgées passent leur temps dans les karaokés !



Les karaokés sont des lieux où l’on vient chanter en famille ou entre amis. Peu cher, on peut y manger, se reposer et boire un verre. Ces endroits sont souvent utilisés par les jeunes qui s’y retrouvent quand ils n’ont nulle part où aller, c’est le cas parfois de jeunes couples...



Mais depuis quelques temps à Pékin, ce sont les seniors qui squattent les karaokés ! Il y en a plus de 2000 dans la capitale chinoise ! Dès 10h du matin, lorsque les salles ouvrent, les seniors arrivent avec leurs propres repas et boissons et s’installent alors pendant les huit prochaines heures, chantant, grignotant et bavardant dans ces pièces sans fenêtres !



« C'est juste pour s'amuser un peu » indique une cliente âgée mais c’est aussi un bon moyen de fuir la solitude… Précisons que la Chine a lancé un programme baptisé « Sunshine Entertainment, Sunset Glow ». Le programme a rendu le karaoké abordable pour les anciens. De fait, une salle pour dix personnes, avec café et eau gratuits, coûte moins de 100 yuans (15 dollars) pendant toute la journée.



Pour mieux répondre aux demandes des personnes âgées, l’un des responsables de ces karaokés ouvre le site une demi-heure plus tôt et permet aux personnes âgées d'apporter leur propre nourriture, ce qui était auparavant interdit. « C'est une situation gagnant-gagnant ... car les consommateurs âgés peuvent aider à la popularité d'une industrie du karaoké en déclin » indique-t-il.