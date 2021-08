Chine : les ainés, piliers de la consommation

C’est une donnée que l’on retrouve un peu partout dans le monde : les seniors font partie des moteurs de la consommation. Un phénomène qui s’avère également vrai en Chine.



En effet, alors que la société se numérise, il semblerait que les seniors chinois se soient adaptés à cette évolution technologique, notamment avec la pandémie de Covid-19 qui a changé la donne depuis plus d’un an et demi maintenant.



Avec les confinements et les restrictions de sortie, les ainés chinois se sont mis aux achats « online ». Notamment, sans trop de surprise, dans le domaine de la santé. Ainsi, en 2020, les ventes de produits et de services de santé ont été multipliées par dix et les diagnostiques (télémédecine) en ligne par 233 !



Par ailleurs, en dehors de la santé, on nota que les seniors dépensent aussi de manière significatives dans le domaine des loisirs -même tendance qu’en Europe et aux Etats-Unis. De fait, les ventes de produits créatifs comme la peinture ou la photographie ont grimpé de 70% sur le premier semestre 2021… Une vraie tendance de fond !



Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques et démesurés… Ainsi, selon les dernières statistiques publiées la semaine dernière par la Commission nationale de la Santé, d’ici 2050, le pays devrait compter 487 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Un véritable défi démographique à gérer pour les années à venir puisque les seniors représenteront alors plus du tiers de la population (35%).



Fin 2018, la Chine comptait 249 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus et 163.800 maisons de retraite.