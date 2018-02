Article publié le 28/02/2018 à 03:19 | Lu 172 fois Chine : le gouvernement s'occupe des anciens isolés en milieu rural La Chine vieillit à vitesse grand « V » et n’est pas forcément préparer à gérer au mieux cette arrivée massive d’ainés dans les années à venir… Dans ce contexte, le gouvernement vient de décider de mettre en place une « meilleure protection sociale pour les personnes âgées délaissées dans les régions rurales ».

L’isolement des personnes âgées en milieu rural est devenu une véritable problématique de société pour le gouvernement chinois. En effet, dans le passée, les enfants -les filles- s’occupaient des anciens… Mais avec l’exode des populations jeunes vers les grandes métropoles du pays, de nombreux ainés se retrouvent seuls et sans aide.



C’est pour répondre à ce phénomène de société que le gouvernement chinois a décidé cette semaine, de créer une base de données répertoriant les personnes âgées vivant seules dans les campagnes. L’idée est de mettre en place dans la foulée, « un système de visite régulière dans le but de veiller sur les seniors délaissés en milieu rural ».



Le gouvernement pousse aussi les familles à rendre visite à leurs anciens le plus souvent possible, tout en exhortant les comités de village, les organisations caritatives et les bénévoles à passer du temps pour les réconforter afin de briser leur solitude.



La Chine fait face depuis quelques années à un vieillissement sans précédent de sa population, résultat direct de la politique de l’enfant unique menée dans les années 70 et arrêtée officiellement depuis près de trois ans.



De fait, il faut savoir que depuis 1999 la Chine est considérée comme un « pays vieillissant ». Et ce n’est pas fini. Il est prévu que d'ici 2025, le nombre de personnes âgées dépassera les 300 millions et qu'il atteindra un pic de 487 millions de personnes en 2055 !