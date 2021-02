Chine : l'Internet de plus en plus utilisé par les quinquas et plus

Selon un récent rapport sur le développement d’Internet en Chine publié par le Centre d'information du réseau Internet de Chine et alors que le web poursuit son développement au sein de ce pays-continent, un nombre croissant de quinquas et plus sont connectés : ils n’étaient que 16,9% en mars 2020 contre 26,3% de la population totale en décembre dernier.Toujours selon ce nouveau rapport sur le développement du web, les trentenaires représentaient en fin d’année, environ 20,5% des internautes chinois, les plus de 20 ans et les quadragénaires, comptaient respectivement pour 17,8% et 18,8% du total.Comme on peut donc le voir, les quinqua et plus représentent la part la plus importante des internautes -plus du quart- dans un pays gigantesques qui représente 989 millions de personnes en ligne en fin d’ année dernière, soit une augmentation de 85,4 millions par rapport à mars 2020, selon le rapport. De nos jours d’ailleurs, de nombreux ainés, souvent des grands-mères, font le buzz sur les réseaux sociaux chinois. Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques et démesurés… Ainsi, selon les dernières statistiques publiées la semaine dernière par la Commission nationale de la Santé, d’ici 2050, le pays devrait compter 487 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Un véritable défi démographique à gérer pour les années à venir puisque les seniors représenteront alors plus du tiers de la population (35%).Fin 2018, la Chine comptait 249 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus et 163.800 maisons de retraite.