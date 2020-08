Article publié le 17/08/2020 à 10:37 | Lu 215 fois Beijing : quatre grands-mères font le buzz et revendiquent le "belle à tout âge"





C’est une tendance assez récente en Chine, mais également assez forte : depuis quelques année déjà, avec le développement des réseaux sociaux, des femmes seniors ont décidé de mettre en avant leur élégance et le fait que l’on peut rester belle même en prenant de l’âge. C’est le cas de quatre grand-mères de Beijing qui se promènent dans les rues de la ville en robe traditionnelle.





Bref, ces femmes ont appris à marcher et à défiler. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, dans une Chine qui vieillit à la vitesse grand « V », ce quatuor de seniors a décidé de créer l’année dernière, le club de Glam-ma Beijing qui vise à montrer que l’on peut rester belle et élégante même en vieillissant !



Pour ce faire, elles se promènent dans les rues de la capitale chinoise, dans le quartier de Guomao, quartier des affaires ultra-moderne avec larges avenues et gratte-ciels, revêtues de leurs plus beaux atours ! Elles portent souvent le qipao, la célèbre robe traditionnelle chinoise rendue célèbre en Europe par Wong Kar-Wai dans son film In the mood for love.



Comme le dit l’une d’elle : « si vous avez toujours peur de la mort et de la vieillesse, votre vie devient grise. Quand on est vieux, on est vieux. On a des rides, on a moins d’énergie et on a plus de rondeurs… Mais on ne peut rien y faire, donc il faut y faire avec et rester positif » !



Ces quatre femmes seniors font régulièrement le buzz sur le web et affichent plus d’un million d’abonnés sur Douyin, le réseau social chinois (version chinoise de TikTok) !



Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques et démesurés… Ainsi, selon les dernières statistiques publiées la semaine dernière par la Commission nationale de la Santé, d’ici 2050, le pays devrait compter 487 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Un véritable défi démographique à gérer pour les années à venir puisque les seniors représenteront alors plus du tiers de la population (35%).



