Chèques vacances pour les retraités : les conditions nécessaires pour obtenir cette aide de 200 euros

Les chèques-vacances, soutien financier alléchant de 200 euros à l'horizon pour certains seniors, s'avèrent être un atout non négligeable pour agrémenter le quotidien des retraités. Cet avantage, émis par les entreprises au profit de leurs salariés en activité, se décline également au bénéfice d'une frange de seniors, sous réserve de remplir des critères spécifiques.

Mais qui sont donc les heureux élus pouvant prétendre à ces chèques-vacances ?



Il ressort que cette opportunité est circonscrite aux retraités issus de la fonction publique territoriale ou hospitalière . L'âge minimum requis est fixé à 60 ans; les bénéficiaires doivent par ailleurs résider et être imposés sur le territoire français. À noter que des conditions de ressources, sujettes à révision annuelle, déterminent l'éligibilité.



Pour vérifier votre situation vis-à-vis de cette offre, un simulateur est disponible sur le site de la fonction publique. Il convient toutefois d'être vigilant : une circulaire en date du 2 août 2023 restreint l'accès à ce dispositif pour une large portion des retraités de la fonction publique.



Les seniors ne répondant pas aux critères d'éligibilité aux chèques-vacances ne sont pas laissés pour compte . En effet, le programme "



Pour rejoindre ce programme, il suffit de remplir un formulaire sur le site de l'ANCV et de l'envoyer à l'agence régionale correspondante.



