Article publié le 13/02/2020 à 03:00 | Lu 88 fois Château de Launay : à la découverte de sa cabine d'apithérapie Le Château du Launay (Morbihan) vient de dévoiler sa nouvelle installation bien-être (unique en France). De quoi s’agit-il ? D’une cabine d’apithérapie nichée au cœur d’une clairière d’arbres centenaires dans le parc qui accueille les curistes pour un moment de détente et de proximité avec abeilles. Pour explorer les avantages respiratoires et vibratoires des abeilles !

Extrêmement réputés, les produits de la ruche ont d’infinis bienfaits : le miel comme excellent cicatrisant grâce à son pouvoir antibactérien, le pollen et la propolis comme sources de vitalité avec une action stimulante pour renforcer le système immunitaire et un pouvoir antioxydant concentrant l’action des radicaux libres.



La gelée royale aide quant à elle à lutter contre la fatigue et le stress en agissant positivement sur l'humeur. Elle est aussi réputée pour retarder les effets du vieillissement.



Au-delà de ces bienfaits bien connus, le Château du Launay a souhaité aller encore plus loin grâce à l’apithérapie et plus précisément, grâce à sa cabine d’apithérapie.



« Sur le même modèle que notre sauna traditionnel, la cabine en bois est accessible librement pour nos clients. Quasiment unique en France, et surtout répandu dans les pays de l’Est, ce procédé est basé sur l’inhalation des substances hormonales présentes dans l’air de la ruche, et l’écoute des vibrations émises par les milliers d’abeilles » précise Carole Bogrand, propriétaire du domaine.



Et d’ajouter : « un anti-stress naturel et un moment privilégié en tête à tête avec les intelligentes petites travailleuses installées derrière une vitre. Grâce à l’intégration de leur ruche dans la cabine, celles-ci vont et viennent librement, et c’est sans danger pour l’Homme ».



Comment cela fonctionne-t-il exactement ? « Grâce à la respiration des odeurs émanant de la propolis, de la cire, du miel, du pollen et des phéromones et à la proximité des vibrations des abeilles, les curistes jouissent immédiatement d’un nouveau bien-être en ressentant un apaisement, un rythme cardiaque ralenti et une réduction du stress » assure le communiqué.



Et de préciser que les phéromones produites par les abeilles sont inodores pour les humains mais qu’elles agissent sur nos propres hormones et notre système nerveux, nous incitant à la méditation et au repos. De plus, le niveau sonore d’une ruche est comparable à un battement de cœur proche du rythme cardiaque humain.



Plus concrètement, une ruche vitrée est intégrée à l’intérieur même de la cabine spécialement conçue pour le projet, ce qui offre une meilleure perception des vibrations des abeilles et l’observation de leurs comportements. Le socle grillagé de la ruche vise à accroitre l’intensité des odeurs. Les effets cités précédemment sont décuplés par le choix d’une cabine arrondie, fabriquée en bois de cèdre, permettant une meilleure intensité des odeurs et une meilleure résonance.



Cette démarche de cabine de respiration est testée, suivie et approuvée par des médecins en France, Suisse, dans l’Est de l’Europe (Ukraine), en Autriche et au Canada.









Dans la même rubrique : < > Pourquoi et comment rester sportif en hiver , Les fuites urinaires masculines : un sujet tabou qui peut avoir des conséquences directes sur la vie sociale