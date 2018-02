Article publié le 23/02/2018 à 01:00 | Lu 154 fois Château d'Estoublon : un vin rouge des Baux de Provence au caractère bien trempé mais raffiné Une belle pièce de viande appelle un vin au caractère bien trempé et structuré mais qui ne soit pas un sauvageon. C’est exactement ce que le rouge du Château d’Estoublon de 2012 propose. De la puissance sans agressivité.

Issu de l’appellation des Baux de Provence, le Château d’Estoublon est à l’image de la région. Lumineux, méditerranéen, imprégné par l’atmosphère de Daudet, il offre un nez de fruits noirs comme le cassis et les mûres que l’on retrouve dans sa robe dense presque noire.



Loin de la puissance d’un vin de soleil, il fait preuve d’une certaine délicatesse où transparaissent des touches d’épices et d’herbes provençales. Un vin d’une belle finesse.



Avec un assemblage de Grenache, de Syrah, de Mourvèdre et de Cabernet Sauvignon (30, 30, 30 et 10%), le Château d’Estoublon est issu d’une agriculture biologique et bénéficie d’un élevage de 18 mois.



Prix 22 euros.



Joel Chassaing-Cuvillier