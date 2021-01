Article publié le 26/01/2021 à 09:59 | Lu 129 fois Chandeleur : des crêpes sans culpabilité avec Nathalie Négro des Thermes de Brides-les-Bains





La chandeleur se célèbre le 2 février. C'est donc l'occasion de se régaler avec des crêpes, mais cette fois-ci, sans culpabiliser ! Rappelons qu’au quotidien, les équipes des Thermes de Brides-les-Bains combattent les idées reçues. D’ailleurs, le terme de « régime » est banni au profit de l’équilibre alimentaire. Nathalie Négro nous livre ses conseils et ses recettes pour une chandeleur en toute légèreté.

Rappelons que la Chandeleur (littéralement, Fête des Chandelles) est une ancienne célébration païenne et latine, devenue ensuite une fête religieuse chrétienne correspondant à la présentation du Christ au Temple et sa reconnaissance comme « Lumière d'Israël ». Aujourd'hui, des cierges sont bénis pour rappeler que Jésus est lumière du monde.



Cette date est toujours fêtée dans les églises le 2 février et c’est aussi le jour où l’on range la crèche de Noël. Elle constitue donc la dernière fête du cycle de Noël.



On attribue la fameuse tradition des crêpes au pape Gélase Ier. En effet, ce dernier faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. On dit des crêpes que, par leur forme ronde et dorée, elles rappellent le Soleil, évoquant le retour du printemps après l’hiver sombre et froid.



Une tradition qui remonte à la fin du Vème siècle, liée à un rite de fécondité, consiste à faire sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche afin de connaître la prospérité pendant toute l’année, il s'agit de faire en sorte que la crêpe atterrisse correctement dans la poêle. On dit aussi que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire et qu’ainsi les prochaines récoltes seront abondantes



Le tout doit bien sûr se faire avec pour seule lumière les chandelles (ce qui, au passage, évite à la demeure de rester enfumée).



En théorie, les crêpes sont de loin les moins énergétiques des desserts sucrés. Ainsi, une crêpe nature de 20 cm de diamètre, c’est environ 60 Cal ; le hic, c’est qu’on en mange plus d’une, et rarement natures !



- 2 crêpes remplaceront 100g de féculents cuits (ou 40g de pain).

- Pour les garnir, penser à aromatiser le sucre avec de la cannelle ou encore, avec une gousse de vanille grattée. Cela réhausse le goût du sucre et on en met moins. Le sucre glace est aussi une bonne alternative au sucre en poudre, parce qu’il « colle » davantage à la crêpe, et là encore, on en met moins.

- Pour les adeptes des pâtes à tartiner ou crème de marrons, on étale avec un couteau, c’est plus facile, on en met moins et… pas de tentation de lécher la cuillère !

- Autre astuce, n’en mettre que sur la moitié de la crêpe : ainsi, quand on la referme, la garniture est partout.

- Quant au chocolat fondu, on peut le parfumer avec des zestes d’agrumes ou des épices (plus écœurant, donc on réduit les doses de chocolat). Enfin, vous pouvez faire revenir des pommes ou autres fruits à la poêle avec un peu d’eau pour qu’ils fondent plus facilement. Quant au flambage d’un alcool, cela lui fait perdre (en partie) ses calories mais conserve son goût.



Recette Crêpes ananas-amandes

Pour 16 crêpes (8 personnes)



Ingrédients

Pâte à crêpes

• 250g de farine de blé

• 1 pincée de sel

• 3 œufs

• 125 ml d’eau + 125 ml de lait ½ écrémé

• Pour la cuisson : 30g de beurre demi-sel fondu



Garniture

• 400g d’ananas au naturel coupé en petits morceaux

• ½ c. à café de gingembre moulu

• 80g d’amandes effilées



Préparation des crêpes

1. Battre les œufs, les mélanger à la farine.

2. Verser le lait mélangé à l’eau petit à petit en fouettant constamment.

3. Laisser reposer une heure.

4. Si besoin, ajouter de l’eau jusqu’à obtenir la consistance voulue.

5. Cuisson : beurrer la poêle au pinceau et y faire curie les crêpes.



Préparation de la garniture

1. Faire revenir les morceaux d’ananas dans une poêle chaude avec leur jus et le gingembre.

2. Laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que l’ananas colore.

3. Torréfier les amandes dans une autre poêle.

4. Répartir sur les crêpes.

5. Servir chaud









Dans la même rubrique < > Un complément alimentaire pour booster la mémoire à base de feuilles de ginseng Compresses, cataplasmes & Cie : des soins maisons grâce à Dame nature Memorestore : outil ludique et thérapeutique pour réduire les troubles cognitifs