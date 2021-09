Article publié le 24/09/2021 à 01:00 | Lu 817 fois Champignons : cueillette et consommation, soyez prudents





En cette période de l’année, c’est tous les ans la même chose… On part à la cueillette des champignons, on en ramasse un plein panier et une fois consommés, il s’avère que l’un d’entre eux était toxique… Alors, les champignons, oui, mais attention !

Bientôt l’automne, de nombreux seniors aiment profiter de cette belle saison pour se promener en forêt et ramasser des champignons…



Toutefois, et malgré leur expérience, ces aînés –pas toujours des experts en matière de mycologie- peuvent se tromper et ramener chez eux des « végétaux cryptogames sans chlorophylle » qui peuvent s’avérer dangereux pour la santé de toute la famille.



Ces empoisonnements résultent souvent d'une confusion avec d'autres champignons comestibles que l’on croit reconnaitre. Alors faites très attention ! Car les conséquences peuvent être très graves (troubles digestifs sévères, atteintes du foie pouvant nécessiter une greffe), voire mortelles ; surtout pour les ainés parfois fragiles.



En cas d'apparition d'un ou plusieurs des symptômes suivants (diarrhée, vomissements, nausées, complications rénales, tremblements, vertiges, troubles de la vue, etc.) appelez immédiatement le « 15 » ou un centre antipoison. Les troubles démarrent généralement dans les douze heures après l’ingestion et l'état de la personne intoxiquée peut s'aggraver rapidement. En cas de problèmes, notez les heures du ou des derniers repas, l'heure de survenue des premiers signes et conservez les restes de la cueillette pour identification.



Dans cet esprit, la Direction générale de la Santé (DGS) et l'Institut de veille sanitaire (InVS) alertent les consommateurs :

- ne ramassez que les champignons que vous connaissez parfaitement : certains champignons vénéneux hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles ;

- au moindre doute sur l'état ou l'identification de l'un des champignons récoltés, ne consommez pas la récolte avant de l'avoir fait contrôler par un spécialiste en la matière. (les pharmaciens ou les associations et sociétés de mycologie de votre région peuvent être consultés) ;

- cueillez uniquement les spécimens en bon état et prélevez la totalité du champignon (pied et chapeau), afin de permettre l'identification ;

- ne cueillez pas près de sites pollués (bords de routes, aires industrielles, décharges) car les champignons concentrent les polluants ;

- déposez les champignons séparément, dans une caisse ou un carton mais jamais dans un sac plastique qui accélère le pourrissement ;

- séparez les champignons récoltés par espèce, pour ne pas mélanger d'éventuels fragments de champignons lors de la cueillette ;

- lavez-vous soigneusement les mains après la récolte ;

- conservez les champignons à part et dans de bonnes conditions au réfrigérateur et consommez-les dans les deux jours au maximum après la cueillette ;

- consommez les champignons en quantité raisonnable après une cuisson suffisante, ne les consommez jamais crus.









