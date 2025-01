Champagne Labruyère : des champages très littéraires Lorsque depuis plus d’un siècle et demi, la viticulture fait partie de l’histoire de la famille, il semble logique d’élargir son horizon vers de nouvelles aventures. C’est ce qu’Edouard Labruyère a parfaitement intégré, lui qui dirige l’entreprise depuis 2008. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/01/2025

Avec pour origine une famille issue du Beaujolais et propriétaires de parcelles en Moulin-à-Vent, celle-ci commence à élargir sa palette en rachetant en 1988 le domaine bourguignon Jacques Prieur puis en 1992 c’est un château bordelais, le Château Rouget à Pomerol qui intègre le catalogue Labruyère.



Vingt ans plus tard, Edouard Labruyère -qui représente la septième génération- ouvre le chapitre champenois de l’histoire familiale.



Pour ce nouvel opus, ce sont parmi les plus belles parcelles des villages de Verzenay en grands crus classés et aussi de Verzy entre autre qui constituent le socle des Champagnes J.M. Labruyère.



Les pinots et les chardonnays y sont d’une qualité exceptionnelle. Dès 2013, le choix est fait d’une culture biologique avec une certification HVE3 à compter de 2017. Le millésime 2023 étant une récolte certifiée AB (agriculture biologique).



Au total, c’est désormais une gamme de six vins qui est proposée aux amateurs. Prologue, Paradoxe, Page Blanche, Apogée, Anthologie et Edition XIII, autant de cuvées liées à la littérature qui expliquent le partenariat entre les Champagnes J.M. Labruyère et le Prix Medicis.



Le premier des champagnes du domaine est le Prologue, né de la vendange de 2019 avec 31% de vins de réserve (2018, 2016 et 2015). Une première cuvée qui assemble 62% de pinot noir et 38% de chardonnay.



Il s’agit d’un extra brut dosé à 1,6gr/L. Une robe élégant aux reflets d’or, des chapelets de bulles fines qui semblent s’échapper du verre, un nez à la fraîcheur de petits fruits que l’on retrouve en bouche associé avec des notes d’épices grillées avec une finale légèrement briochée. 40€ chez les cavistes.



Paradoxe. Voilà une cuvée en Blanc de noirs millésimée 2018 élaborée en 100% pinot noir issu de quatre parcelles de Verzenay. Le dosage de ce Paradoxe est exceptionnellement de 3,2% gr/L ce qui apporte une certaine rondeur à ce vin.



On retrouve une belle robe dorée mise en valeur par un chapelet de fines bulles. Le nez qui mêle des notes de pêches et d’épices laisse la place à une bouche où l’abricot apporte la souplesse d’une finale d’agrumes. 59€ chez les cavistes.



Restons en littérature avec la cuvée Page Blanche. Là encore, il s’agit d’un mono cépage en 100% chardonnay élaboré avec des raisons de parcelles de Verzenay. Un champagne brut nature à zéro dosage.



Une robe élégante, légèrement dorée avec des reflets verts, des bulles légères, ce vin dégage une belle fraîcheur. Ce mono cépage affiche une belle minéralité en bouche avec des notes d’agrumes qui titillent le palais. Un vin parfait pour des fruits de mer. 53€ chez les cavistes.



Apogée. Un joli nom pour un champagne ! Encore une cuvée brut nature à zéro dosage. Une tendance qui correspond actuellement au goût des consommateurs qui apprécient la simplicité et la minéralité de ces vins sans sucre ajouté.



Celui-ci est un assemblage de 75% de pinot noir et de 25 % de chardonnay provenant de vignes de Verzenay et de Verzy. Il s’agit ici d’un vin de vendanges de 2014 à 70% et de vins de réserve de 2013.

Sa robe dorée est traversée par des chapelets de fines bulles qui se font délicates et discrètes en bouche. Une légèreté qui souligne la vivacité de ce champagne dans une finale longue. Des coquilles St Jacques ou une sole seront en belle compagnie. Apogée, 59€ chez les cavistes.



Anthologie. Avec cette cuvée, le domaine J.M. Labruyère inscrit un champagne rosé à son catalogue. Il s’agit d’un vin associant 87% de pinot noir, 13% de chardonnay et 6% de bouzy rouge issu de parcelles de Verzenay et de Verzy.



Une cuvée qui présente également l’originalité d’être élaborée en zéro dosage. Une jolie robe saumonée annonce un nez de groseilles et de framboises. La bouche découvre des notes gourmandes de cerises et de groseilles. Une belle finale toute en longueur. En apéritif ou avec un poisson grillé. Anthologie : 50€ chez les cavistes.



Edition XIII. Une cuvée spéciale qui adopte une étiquette noire pour ce dernier né de la collection J.M. Labruyère. Pinot noir à 67% et chardonnay à 33% voilà pour le choix d’assemblage.



L’origine : uniquement des parcelles de Verzenay en grand cru. Un brut nature en zéro dosage. Une robe dorée où se mêlent quelques reflets verts mais surtout un nez d’une grande richesse dégageant des notes d’abricot et de fruits à noyaux.



La bouche se révèle complexe avec des notes d’agrumes et de fruits confits. La finale laisse monter des touches d’épices comme le poivre de sarawak. Les bulles délicates apportent une persistance au palais. Edition XIII, 69€ chez les cavistes.



Au fil de ces six cuvées, on découvre le travail d’une marque jeune qui a fait le choix d’une production limitée avec une orientation vers des vins non dosés ce qui correspond à la demande du moment. On apprécie également le choix des contre étiquettes aux informations complètes ce qui mérite d’être souligné.



Quant au choix de s’appuyer sur la réputation du Prix Medicis, il est en parfaite harmonie avec l’esprit créatif des champagnes J.M. Labruyère.



Joël Chassaing-Cuvillier







