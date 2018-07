Article publié le 10/07/2018 à 01:00 | Lu 46 fois Chaine de Belledonne : à la découverte de la station thermale d'Uriage-les-Bains Allevard-les-Bains et Uriage-les-Bains sont deux stations thermales situées au cœur de la Chaîne de Belledonne dans l’Isère. Elles possèdent des eaux aux propriétés reconnues qui font d’elles des destinations très prisées par les amateurs de cures thermales, notamment pour les soins de rhumatologie, de la peau et des voies respiratoires. Ainsi, d’avril à novembre, ces deux établissements accueillent chacun 4.000 à 4.500 curistes. A la découverte d’Uriage-les-bains.

Havre de calme et de verdure, la Station Thermale d’Uriage est située dans un joli vallon boisé, autour d’un beau parc, à 400 mètres d’altitude, à seulement 15 minutes de Grenoble. Ancienne ville d’eau, riche d’histoire, c’est un site classé jouissant d’un climat sédatif tempéré.



Le massif forestier qui entoure la station la préserve de toute pollution. Son air pur est idéal pour les séjours de santé et de détente. Uriage accueille 4.500 curistes par an pendant la saison thermale de mars à novembre. L’établissement est reconnu et spécialisé dans la prise en charge de tous les types de dermatoses inflammatoires et prurigineuses de l’enfant et de l’adulte : psoriasis, eczéma, prurit, atopie...



L’Eau Thermale d’Uriage est également reconnue pour ses propriétés bénéfiques en ORL et en rhumatologie. Uriage-les-Bains bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel, idéal pour se ressourcer. En dehors des soins quotidiens, le curiste peut s’adonner à ses loisirs favoris ou découvrir de nouvelles activités. Le Spa Thermal, attenant au Grand Hôtel, ouvert toute l’année, propose également de profiter des bienfaits de l’eau thermale à travers des soins d’esthétiques et de bien-être.



C’est à la fin du 17ème siècle que Joseph Brun, fermier aux Alberges, découvre les bienfaits de l’eau thermale d’Uriage sur les animaux. Il décide alors d’aménager une partie de sa ferme pour accueillir les personnes souhaitant essayer ce remède pour venir à bout de leurs douleurs à l’image des Romains, qui, selon l’anecdote, auraient été les premiers à découvrir le pouvoir cicatrisant de l’eau thermale d’Uriage.



Face au succès grandissant des cures à l’eau thermale d’Uriage, Bernard Brun, fils de Joseph Brun construit les premières installations en bois pour offrir de véritables hébergements mais c’est bien la Marquise de Gautheron, propriétaire du château d’Uriage, qui fera décoller l’activité en édifiant un premier établissement thermal sur son propre domaine.



En 1877, son héritier, le Comte de Saint-Ferréol reprend en main le programme pour fonder une véritable station thermale. Il faudra attendre 1892 pour qu’émergent les établissements thermaux tels que nous les connaissons aujourd’hui. En 1980, un nouveau programme de réhabilitation est lancé et les thermes développent de nouveaux services : ORL, dermatologie et rhumatologie. Ainsi, Uriage obtient son rang de meilleure station thermale du Dauphiné dans ces trois orientations.



Pour se démarquer davantage, Uriage lance alors, douze plus tard en 1992 sa propre marque répondant alors aux besoins des peaux sensibles grâce à une expertise dermatologique internationalement reconnue. Quotidien ou saisonnier, hydratant, réparateur ou anti-âge, chaque produit restitue l'intégralité des bienfaits de l’Eau d’Uriage à chaque âge de la vie et quel que soit le problème de peau.



En 2011, les thermes d’Uriage sont passés sous pavillon catalan et appartiennent depuis au groupe Puig. Le nouvel acquéreur investit alors 4 à 5 millions d’euros pour rajeunir l’établissement thermal et le Grand Hôteld’Uriage. Par ailleurs, 7 millions d’euros sont également affectés en vue de doubler la production des produits dermo-cosmétique.



Uriage fait aujourd’hui partie des marques leaders du marché international de la dermo-cosmétique. Chaque jour, des milliers de produits sont expédiés en France et dans plus de 70 pays à travers le monde.

Uriage est spécialisé dans les soins de la peau et propose ainsi une cure dermatologie. Grâce à l’eau d’Uriage, particulièrement pure, isotonique et qui bénéficie d’une teneur élevée en sel minéraux et en oligo-élément. Elle est donc l’outil idéal pour agir en dermatologie mais aussi en rhumatologie et dans le traitement des voies respiratoires.



En plus des cures, Uriage propose des soins visant à soigner les peaux ayant subies des traitements contre le cancer, qu’il s’agisse de chimiothérapie ou de radiothérapie, qui sont responsables de nombreux problèmes de peau : dessèchement cutané intense, sensations de brûlures, rougeurs, irritations, échauffements, peau réactive et irritable, fissures et crevasses au niveau des pieds ou des mains...



Pour résoudre ces problèmes, Uriage propose aux curistes des soins dermatologiques personnalisés pour soigner et apaiser une peau qui a souffert. Ces programmes de cures apportent bien-être et confort. Par ailleurs, une nouvelle forme de programme va être proposée : l’éducation thérapeutique du patient. Aujourd’hui, des ateliers sont destinés aux personnes atteintes d’eczéma ou de psoriasis et à leurs accompagnants. Ils ont pour but de les aider à mieux vivre avec leur maladie en partageant leur expérience avec d’autres personnes atteintes ou ayant eu des problèmes de peau similaires.



Le partage permet de se rendre compte des besoins et des attentes de chacun pour que les effets de la maladie soient plus supportables au quotidien. L’objectif pour chaque patient est de pouvoir expliquer sa maladie, d’identifier les facteurs déclenchants ou aggravants, d’adapter ses soins en fonction de son expérience personnelle et du partage d’expérience avec les autres malades. Savoir parler de sa maladie et être à l’aise avec est une première étape sur la voie de la guérison. Ce service est proposé en début de cure thermale. Il est intégré à la cure pour permettre un suivi personnalisé.



Uriage a ouvert la saison thermale 2018 avec une nouvelle piscine dans l’établissement thermal mais aussi un Spa thermal entièrement rénové pour optimiser l’expérience client. Salles de soins plus spacieuses avec de nouvelles cabines de douche, accueil ré-agencé, installation d’un spa et d’un hammam.



Venir à Uriage, c’est aussi profiter d’un environnement extérieur et d’une nature qui offre une multitude de possibilité d’évasion. Le parc thermal permet aux curistes de prendre du bon temps après la cure et de découvrir un parcours de nichoirs et d’arbres remarquables.



Le Parc, toujours très animé, accueille tout l’été de nombreux évènements : Uriage en Danse, Uriage en Voix, de nombreux trails ou encore Uriage aux jardins. Pour les curistes amateurs de culture, la ville offre également quelques belles visites comme l’espace naturel sensible du marais des Seiglières qui abrite de nombreuses espèces rares de faune et de flore.



Autre site à visiter, la réserve naturelle de Luitel qui accueille une tourbière abritant plus de 255 espèces de plantes, dont certaines sont carnivores. Enfin, Uriage c’est aussi une qualité de séjour inégalée avec un sens de l’hospitalité très poussé. Pour preuve, le Grand Hôtel a créé une salle de sport à destination de ses clients.



Ce même Grand hôtel qui abrite Les terrasses d’Uriage, restaurant 2 étoiles Michelin et 4 toques Gault et Millau, qui est un passage obligé pour les amateurs de gastronomie. Les nombreuses terrasses comme celles du Pavillon d’Armenonville, du Saint-Martin ou des Mésanges sont également des lieux de villégiature à ne pas manquer.



Réservation :04 76 89 10 80