Celle Saint-Cloud : Emmenez-moi, un spectacle joué par des patients Alzheimer

Depuis dix-huit mois, sept résidentes atteintes d’Alzheimer et cinq membres de l’équipe (soignants, thérapeutes et hôteliers) de la maison de retraite médicalisée « Les Villas d’Epidaure » se sont lancés dans ce projet ambitieux et novateur.



Mais de quoi s’agit-il exactement ? Accompagnés par Emanuela Barbone, une drama thérapeute, cette troupe de théâtre pas comme les autres, a construit le scénario de sa pièce et l’a nourri de dizaines de séances de répétition, basées sur l’improvisation.



Rappelons que la dramathérapie est une approche de la personne relativement récente qui se développe de plus en plus en France sous l’influence des courants européens et américains. Il s’agit avant tout d’utiliser les outils du théâtre dans un but thérapeutique.



Par le biais des techniques théâtrales, la dramathérapie offre la possibilité d’un épanouissement et d’une découverte de soi à travers une méthode ludique et impliquante. Ses outils vont de l’écriture au jeu théâtral en passant par les techniques de comédien et/ou l’imagination créative.